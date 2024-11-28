Зарплаты водителей уборочной техники в Екатеринбурге достигли 100 тысячи рублей

Заработные платы механизаторов уборочных машин и водителей-техников в Екатеринбурге поднялись до 100 тысяч рублей. Об этом в ходе прямой линии на «Четвертом канале» рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.
«Люди возвращаются обратно [в ДЭУ], сокращаются вакансии. Достаточно стабильная ситуация. Заплата составляет от 45 до 70 тысяч рублей. Это и летом, и зимой. Механизаторы, водители-техники — 80-100 тысяч рублей», — заявил Бубнов.
Вице-мэр напомнил, что в октябре прошла индексация зарплат. Будут ли они расти дальше, зависит от дальнейшей ситуации, так как бюджет на 2025 год непростой, отметил Бубнов.
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