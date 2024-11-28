Зарплаты водителей уборочной техники в Екатеринбурге достигли 100 тысячи рублей

28 ноября 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Сотрудникам ДЭУ в октябре проиндексировали зарплаты Фото: Илья Московец © URA.RU Заработные платы механизаторов уборочных машин и водителей-техников в Екатеринбурге поднялись до 100 тысяч рублей. Об этом в ходе прямой линии на «Четвертом канале» рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Люди возвращаются обратно [в ДЭУ], сокращаются вакансии. Достаточно стабильная ситуация. Заплата составляет от 45 до 70 тысяч рублей. Это и летом, и зимой. Механизаторы, водители-техники — 80-100 тысяч рублей», — заявил Бубнов. Вице-мэр напомнил, что в октябре прошла индексация зарплат. Будут ли они расти дальше, зависит от дальнейшей ситуации, так как бюджет на 2025 год непростой, отметил Бубнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заработные платы механизаторов уборочных машин и водителей-техников в Екатеринбурге поднялись до 100 тысяч рублей. Об этом в ходе прямой линии на «Четвертом канале» рассказал вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. «Люди возвращаются обратно [в ДЭУ], сокращаются вакансии. Достаточно стабильная ситуация. Заплата составляет от 45 до 70 тысяч рублей. Это и летом, и зимой. Механизаторы, водители-техники — 80-100 тысяч рублей», — заявил Бубнов. Вице-мэр напомнил, что в октябре прошла индексация зарплат. Будут ли они расти дальше, зависит от дальнейшей ситуации, так как бюджет на 2025 год непростой, отметил Бубнов.