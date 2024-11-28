Жителя Магнитогорска, забравшегося на башенный кран, отправили в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, жилье, ипотека, башенный кран, стройка, стрела крана, новостройка
Мужчина проник на одну из строительных площадок города Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель проник ночью 28 ноября на стройку и забрался на башенный кран, угрожая спрыгнуть. Чтобы спасти дебошира, понадобилась помощь экстренных служб. В итоге мужчину увезли в психиатрическую больницу.

«Ночью сторож на стройке заметил мужчину, который проник на территорию и поднялся на башенный кран. Экипаж ГБР предпринял попытку убедить мужчину спуститься вниз, но на просьбы он не реагировал. Прибывшие специалисты МЧС сумели снять мужчину с крана — самостоятельно он сделать это уже не смог», — рассказали в охранной организации «Право роста».

Врачи осмотрели мужчину и выяснили, что он был пьян. Знакомый магнитогорца рассказал, что чуть ранее тот уже выпрыгнул с балкона третьего этажа, но отделался легким испугом и убежал. Медики приняли решение передать пострадавшего сотрудникам скорой психиатрической помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель проник ночью 28 ноября на стройку и забрался на башенный кран, угрожая спрыгнуть. Чтобы спасти дебошира, понадобилась помощь экстренных служб. В итоге мужчину увезли в психиатрическую больницу. «Ночью сторож на стройке заметил мужчину, который проник на территорию и поднялся на башенный кран. Экипаж ГБР предпринял попытку убедить мужчину спуститься вниз, но на просьбы он не реагировал. Прибывшие специалисты МЧС сумели снять мужчину с крана — самостоятельно он сделать это уже не смог», — рассказали в охранной организации «Право роста». Врачи осмотрели мужчину и выяснили, что он был пьян. Знакомый магнитогорца рассказал, что чуть ранее тот уже выпрыгнул с балкона третьего этажа, но отделался легким испугом и убежал. Медики приняли решение передать пострадавшего сотрудникам скорой психиатрической помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...