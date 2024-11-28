Жителя Магнитогорска, забравшегося на башенный кран, отправили в психбольницу

В Магнитогорске (Челябинская область) местный житель проник ночью 28 ноября на стройку и забрался на башенный кран, угрожая спрыгнуть. Чтобы спасти дебошира, понадобилась помощь экстренных служб. В итоге мужчину увезли в психиатрическую больницу.
«Ночью сторож на стройке заметил мужчину, который проник на территорию и поднялся на башенный кран. Экипаж ГБР предпринял попытку убедить мужчину спуститься вниз, но на просьбы он не реагировал. Прибывшие специалисты МЧС сумели снять мужчину с крана — самостоятельно он сделать это уже не смог», — рассказали в охранной организации «Право роста».
Врачи осмотрели мужчину и выяснили, что он был пьян. Знакомый магнитогорца рассказал, что чуть ранее тот уже выпрыгнул с балкона третьего этажа, но отделался легким испугом и убежал. Медики приняли решение передать пострадавшего сотрудникам скорой психиатрической помощи.
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