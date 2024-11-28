28 ноября 2024

В Перми на трех автобусных маршрутах вырастет количество отправлений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В мэрии Перми сообщили, что мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте ведется постоянно
В мэрии Перми сообщили, что мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте ведется постоянно Фото:

В Перми в начале декабря вырастет число отправлений автобусов на маршрутах №45, 64 и 77. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«В Перми будет увеличено количество отправлений на автобусных маршрутах №45, 64 и 77», — написано на сайте мэрии. Расписание изменится со 2 декабря.

Нововведения специалисты городского дептранса объяснили ростом пассажиропотока на маршрутах. Горожан попросили быть внимательными и следить за расписанием. Ранее пермяки массово жаловались на давку в автобусах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в начале декабря вырастет число отправлений автобусов на маршрутах №45, 64 и 77. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. «В Перми будет увеличено количество отправлений на автобусных маршрутах №45, 64 и 77», — написано на сайте мэрии. Расписание изменится со 2 декабря. Нововведения специалисты городского дептранса объяснили ростом пассажиропотока на маршрутах. Горожан попросили быть внимательными и следить за расписанием. Ранее пермяки массово жаловались на давку в автобусах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...