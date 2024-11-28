В Перми на трех автобусных маршрутах вырастет количество отправлений

В мэрии Перми сообщили, что мониторинг пассажиропотока в общественном транспорте ведется постоянно
В Перми в начале декабря вырастет число отправлений автобусов на маршрутах №45, 64 и 77. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
«В Перми будет увеличено количество отправлений на автобусных маршрутах №45, 64 и 77», — написано на сайте мэрии. Расписание изменится со 2 декабря.
Нововведения специалисты городского дептранса объяснили ростом пассажиропотока на маршрутах. Горожан попросили быть внимательными и следить за расписанием. Ранее пермяки массово жаловались на давку в автобусах.
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