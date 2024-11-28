28 ноября 2024

Прокуратура ЯНАО выявила захоронение мертвецов с нарушениями

Обустройство кладбища в ЯНАО не соответствует санитарным нормам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По нормам СанПиНа, кладбища должны иметь систему заградительных земляных валов и дренаж
По нормам СанПиНа, кладбища должны иметь систему заградительных земляных валов и дренаж Фото:

Прокуратура проверила места захоронения в селе Мужи Шурышкарского района (ЯНАО) и выяснила, что его обустройство не соответствует санитарным нормам. Кладбище не имеет заградительных земельных валов. Теперь обваловкой займется местная администрация, сообщает надзорное ведомство.

«По требованию прокуратуры Шурышкарского района на местную администрацию возложена обязанность по обустройству обваловки кладбища в селе Мужи», — сообщает окружная прокуратура в Telegram. Решение принял суд. По нормам СанПиНа, кладбища должны иметь систему заградительных земляных валов и дренаж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура проверила места захоронения в селе Мужи Шурышкарского района (ЯНАО) и выяснила, что его обустройство не соответствует санитарным нормам. Кладбище не имеет заградительных земельных валов. Теперь обваловкой займется местная администрация, сообщает надзорное ведомство. «По требованию прокуратуры Шурышкарского района на местную администрацию возложена обязанность по обустройству обваловки кладбища в селе Мужи», — сообщает окружная прокуратура в Telegram. Решение принял суд. По нормам СанПиНа, кладбища должны иметь систему заградительных земляных валов и дренаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...