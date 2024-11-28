Прокуратура ЯНАО выявила захоронение мертвецов с нарушениями

По нормам СанПиНа, кладбища должны иметь систему заградительных земляных валов и дренаж
Прокуратура проверила места захоронения в селе Мужи Шурышкарского района (ЯНАО) и выяснила, что его обустройство не соответствует санитарным нормам. Кладбище не имеет заградительных земельных валов. Теперь обваловкой займется местная администрация, сообщает надзорное ведомство.
«По требованию прокуратуры Шурышкарского района на местную администрацию возложена обязанность по обустройству обваловки кладбища в селе Мужи», — сообщает окружная прокуратура в Telegram. Решение принял суд. По нормам СанПиНа, кладбища должны иметь систему заградительных земляных валов и дренаж.
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