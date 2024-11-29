Екатеринбуржцев предупредили о серьезной опасности на трассе в Тюмень

Туман накрыл более 20 километров трассы между Екатеринбургом и Тюменью
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Виды Свердловской области, дорога, туман
На участке плохая видимость (архивное фото) Фото:

Более 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 29 ноября накрыл густой туман. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 со 140 по 161 километр туман, низкая видимость», — следует из сообщения.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Будьте внимательны!» — подчеркнули дорожники.

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Более 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 29 ноября накрыл густой туман. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 со 140 по 161 километр туман, низкая видимость», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Будьте внимательны!» — подчеркнули дорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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