Екатеринбуржцев предупредили о серьезной опасности на трассе в Тюмень

Туман накрыл более 20 километров трассы между Екатеринбургом и Тюменью

29 ноября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

На участке плохая видимость (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 29 ноября накрыл густой туман. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 со 140 по 161 километр туман, низкая видимость», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Будьте внимательны!» — подчеркнули дорожники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 29 ноября накрыл густой туман. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 со 140 по 161 километр туман, низкая видимость», — следует из сообщения. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Будьте внимательны!» — подчеркнули дорожники.