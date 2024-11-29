Екатеринбуржцев предупредили о серьезной опасности на трассе в Тюмень

На участке плохая видимость (архивное фото)
Более 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень утром 29 ноября накрыл густой туман. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 со 140 по 161 километр туман, низкая видимость», — следует из сообщения.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. «Будьте внимательны!» — подчеркнули дорожники.
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