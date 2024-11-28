Каждый второй житель Кургана захотел перейти на четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй житель Кургана выразил желание перехода на четырехдневную рабочую неделю. Экономически активные горожане уверены, что такой график работы не скажется на их профессиональной эффективности, при этом 66% участников опроса заявили, что смогут справляться с обычным объемом работы за меньшее количество дней. Об этом URA.RU рассказали в сервисе SuperJob, который провел опрос.
«Большинство опрошенных считают, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет на их рабочую производительность», — сообщает SuperJob. Интерес к такому режиму работы особенно высок среди молодежи: 58% респондентов младше 35 лет поддержали идею, в то время как среди лиц старше 45 лет эту инициативу одобрили только 43%.
Дополнительно участники опроса высказали свои предпочтения относительно того, как они бы распорядились дополнительным свободным временем. Например, 27% курганцев готовы посвятить его семье, а 25% предпочли бы отдыхать. Также некоторые респонденты указали, что могли бы заняться подработкой или саморазвитием. Время проведения опроса с 20 по 28 ноября 2024 года.
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