28 ноября 2024

Каждый второй житель Кургана захотел перейти на четырехдневную рабочую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы хотят меньше работать
Курганцы хотят меньше работать Фото:

Каждый второй житель Кургана выразил желание перехода на четырехдневную рабочую неделю. Экономически активные горожане уверены, что такой график работы не скажется на их профессиональной эффективности, при этом 66% участников опроса заявили, что смогут справляться с обычным объемом работы за меньшее количество дней. Об этом URA.RU рассказали в сервисе SuperJob, который провел опрос. 

«Большинство опрошенных считают, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет на их рабочую производительность», — сообщает SuperJob. Интерес к такому режиму работы особенно высок среди молодежи: 58% респондентов младше 35 лет поддержали идею, в то время как среди лиц старше 45 лет эту инициативу одобрили только 43%.

Дополнительно участники опроса высказали свои предпочтения относительно того, как они бы распорядились дополнительным свободным временем. Например, 27% курганцев готовы посвятить его семье, а 25% предпочли бы отдыхать. Также некоторые респонденты указали, что могли бы заняться подработкой или саморазвитием. Время проведения опроса с 20 по 28 ноября 2024 года.

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Каждый второй житель Кургана выразил желание перехода на четырехдневную рабочую неделю. Экономически активные горожане уверены, что такой график работы не скажется на их профессиональной эффективности, при этом 66% участников опроса заявили, что смогут справляться с обычным объемом работы за меньшее количество дней. Об этом URA.RU рассказали в сервисе SuperJob, который провел опрос.  «Большинство опрошенных считают, что четырехдневная рабочая неделя не повлияет на их рабочую производительность», — сообщает SuperJob. Интерес к такому режиму работы особенно высок среди молодежи: 58% респондентов младше 35 лет поддержали идею, в то время как среди лиц старше 45 лет эту инициативу одобрили только 43%. Дополнительно участники опроса высказали свои предпочтения относительно того, как они бы распорядились дополнительным свободным временем. Например, 27% курганцев готовы посвятить его семье, а 25% предпочли бы отдыхать. Также некоторые респонденты указали, что могли бы заняться подработкой или саморазвитием. Время проведения опроса с 20 по 28 ноября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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