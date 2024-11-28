28 ноября 2024

Болельщики подрались на игре челябинского «Трактора» с «Локомотивом». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Трактор» - ХК «Адмирал». Челябинск, болельщики трактора, хк трактор, хоккей
Болельщики громко поддерживали свою команду. Фото архивное Фото:

На игре КХЛ между челябинским хоккейным клубом «Трактор» и ярославским «Локомотивом» произошла драка между болельщиками. Видео с инцидентом разошлось в соцсетях.

«По ходу второго периода на границе нашего сектора случилась стычка. Человек в атрибутике „Куньлуня“, который ошивался около нашего сектора вместе с несколькими болельщиками „Локо“, начал провоцировать девушек в атрибутике „Трактора“. А именно, сорвал шапку и кинул на пол. Парни с ближнего края подскочили, случилась стычка», — сообщается в telegram-канале болельщика «Трактора» Сидоренко.

Участников инцидента увела полиция. По мнению автора telegram-канала, причина стычки — отсутствие буферной зоны между фанатами противоборствующих команд, и вина на этом лежит на службе безопасности «Локомотива».

Игра состоялась в Ярославле 28 ноября. На матче присутствовало много фанатов «Трактора», которые порой поддерживали свою команду даже громче, чем фанаты «Локомотива». Однако завершилась встреча не в пользу челябинцев — «Локомотив» победил со счетом 4:2.

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На игре КХЛ между челябинским хоккейным клубом «Трактор» и ярославским «Локомотивом» произошла драка между болельщиками. Видео с инцидентом разошлось в соцсетях. «По ходу второго периода на границе нашего сектора случилась стычка. Человек в атрибутике „Куньлуня“, который ошивался около нашего сектора вместе с несколькими болельщиками „Локо“, начал провоцировать девушек в атрибутике „Трактора“. А именно, сорвал шапку и кинул на пол. Парни с ближнего края подскочили, случилась стычка», — сообщается в telegram-канале болельщика «Трактора» Сидоренко. Участников инцидента увела полиция. По мнению автора telegram-канала, причина стычки — отсутствие буферной зоны между фанатами противоборствующих команд, и вина на этом лежит на службе безопасности «Локомотива». Игра состоялась в Ярославле 28 ноября. На матче присутствовало много фанатов «Трактора», которые порой поддерживали свою команду даже громче, чем фанаты «Локомотива». Однако завершилась встреча не в пользу челябинцев — «Локомотив» победил со счетом 4:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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