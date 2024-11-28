На игре КХЛ между челябинским хоккейным клубом «Трактор» и ярославским «Локомотивом» произошла драка между болельщиками. Видео с инцидентом разошлось в соцсетях.
«По ходу второго периода на границе нашего сектора случилась стычка. Человек в атрибутике „Куньлуня“, который ошивался около нашего сектора вместе с несколькими болельщиками „Локо“, начал провоцировать девушек в атрибутике „Трактора“. А именно, сорвал шапку и кинул на пол. Парни с ближнего края подскочили, случилась стычка», — сообщается в telegram-канале болельщика «Трактора» Сидоренко.
Участников инцидента увела полиция. По мнению автора telegram-канала, причина стычки — отсутствие буферной зоны между фанатами противоборствующих команд, и вина на этом лежит на службе безопасности «Локомотива».
Игра состоялась в Ярославле 28 ноября. На матче присутствовало много фанатов «Трактора», которые порой поддерживали свою команду даже громче, чем фанаты «Локомотива». Однако завершилась встреча не в пользу челябинцев — «Локомотив» победил со счетом 4:2.
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