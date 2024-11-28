Тело челябинского младенца пришлось набить ветошью из-за проведенных экспертиз

29 ноября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

После вскрытия в теле младенца, по сути, ничего не осталось Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тело новорожденного в Челябинске, родители которого второй год добиваются расследования обстоятельств его гибели, пришлось набить ветошью из-за проведенных посмертных экспертиз. Как рассказал URA.RU источник, после изъятия органов из тела в нем, по сути, ничего не осталось и пришлось использовать ветошь. «Эмоции потерявших ребенка родителей понятны. Но между тем набивка тел ветошью практикуется. Мальчик родился недоношенным, совсем маленьким. Когда его вскрыли — естественно часть органов взяли на гистологию. А что в теле осталось то? Пришлось набивать ветошью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, по делу проводилось три посмертные экспертизы. По их результатам были сделаны выводы, что вины врачей в смерти ребенка нет. Причиной стали тяжелые генетические заболевания. Никто ничего не мог сделать. О непричастности врачей к смерти мальчика заявил о следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Мишкин. Он отметил, что по делу проводился целый комплекс сложных судмедэкспертиз. URA.RU связалось с пресс-службой Минздрава региона. Там от комментариев воздержались. Новость по теме «Известия»: тело челябинского младенца набили ветошью взамен изъятых органов Семья Ершовых второй год пытается добиться расследования смерти их сына. По их словам, мальчик родился недоношенным, но без патологий. Мать утверждает, что врачи совершили целый ряд ошибок: ребенку поставили прививку от гепатита В без письменного разрешения родителей, установили интубированный ИВЛ, в результате разорвав оба легких, перелили кровь четвертой группы, а у мальчика была третья. После повторной эксгумации тела родители увидели, что оно набито ветошью. Они считают, это сделали, чтобы скрыть врачебные ошибки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело новорожденного в Челябинске, родители которого второй год добиваются расследования обстоятельств его гибели, пришлось набить ветошью из-за проведенных посмертных экспертиз. Как рассказал URA.RU источник, после изъятия органов из тела в нем, по сути, ничего не осталось и пришлось использовать ветошь. «Эмоции потерявших ребенка родителей понятны. Но между тем набивка тел ветошью практикуется. Мальчик родился недоношенным, совсем маленьким. Когда его вскрыли — естественно часть органов взяли на гистологию. А что в теле осталось то? Пришлось набивать ветошью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, по делу проводилось три посмертные экспертизы. По их результатам были сделаны выводы, что вины врачей в смерти ребенка нет. Причиной стали тяжелые генетические заболевания. Никто ничего не мог сделать. О непричастности врачей к смерти мальчика заявил о следователь по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Вячеслав Мишкин. Он отметил, что по делу проводился целый комплекс сложных судмедэкспертиз. URA.RU связалось с пресс-службой Минздрава региона. Там от комментариев воздержались. Семья Ершовых второй год пытается добиться расследования смерти их сына. По их словам, мальчик родился недоношенным, но без патологий. Мать утверждает, что врачи совершили целый ряд ошибок: ребенку поставили прививку от гепатита В без письменного разрешения родителей, установили интубированный ИВЛ, в результате разорвав оба легких, перелили кровь четвертой группы, а у мальчика была третья. После повторной эксгумации тела родители увидели, что оно набито ветошью. Они считают, это сделали, чтобы скрыть врачебные ошибки.