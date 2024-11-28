28 ноября 2024

Рост цен на авиабилеты и списание кредитов военнослужащим: что изменится в ЯНАО с 1 декабря

Жителям ЯНАО станет сложнее покинуть округ из-за подорожания билетов
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре в ЯНАО откроются региональные зимники (фото из архива)
В декабре в ЯНАО откроются региональные зимники (фото из архива) Фото:

Жителей ЯНАО с 1 декабря ожидает ряд изменений, которые связаны с принятием новых федеральных и региональных законов. Ямальцам станет сложнее покидать округ из-за увеличения тарифов на авиа- и железнодорожные билеты, а многодетным семьям перестанут выдавать земельные участки для занятия огородничеством. Какие еще изменения ожидают жителей округа — в материале URA.RU.

Рост цен на пассажирские перевозки

В компании «Российские железные дороги» объявили о повышении тарифов с 1 декабря. Планируется, что цены на грузоперевозки вырастут на 13,8 процента, тогда как пассажирские тарифы — на 11,6 процента. В первую очередь подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны, Федеральная пассажирская компания, являющаяся дочерней структурой РЖД, примет решение о модернизации вагонов категорий купе, СВ и люкс. В данный момент соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

А компания «Ямал» заявила о росте цен и на авиабилеты. Цены на наиболее доступные авиабилеты будут подвержены значительному увеличению, повысившись с 10 тысяч рублей в ноябре до 13 тысяч рублей в декабре. Начиная с января 2025 года, стоимость билетов увеличится еще на тысячу рублей, после чего ожидается ежемесячное повышение цен.

Цены на ямальские консервы будут выше

С 1 декабря вступает в силу новая мера — маркировка консервов из рыбы и морепродуктов. Из-за чего эксперты прогнозируют небольшое увеличение цен на данную продукцию. Также пострадают и любители пива и слабоалкогольных напитков в кегах.

Кроме того, депутаты окружного Заксобрания приняли закон об ограничении продажи энергетических напитков, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

Многодетные семьи лишатся одной из мер поддержки

На Ямале перестанут выдавать землю для занятий огородничеством. Данное решение уже утверждено, но начнет действовать с 2025 года. Поэтому, у ямальцев остается месяц, чтобы подать заявление на участок.

Жители малых деревень получат благоустроенные квартиры

С декабря по Ямалу заработают проектные офисы, призванные помочь жителям малых населенных пунктов получить квартиры в городах и поселках ЯНАО. Часть офисов уже открылась. Подробнее о том, какие пункты планируют переселять — в материале агентства.

Участников СВО ждет кредитная амнистия

С 1 декабря банки будут обязаны списывать просроченные кредиты в размере до 10 миллионов рублей участникам спецоперации. Процедура возможна при условии, что судебное решение о взыскании вступило в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство.

Нововведение затронет несколько категорий граждан:

  • призывники на службу по мобилизации;
  • военнослужащие по призыву (кроме курсантов военных училищ и вузов);
  • граждане, не проходящие военную службу, но заключившие контракт (не ранее 1 декабря 2024 г.) на один год и более для выполнения задач СВО.

Новые меры поддержки для КМНС

Студенты из малоимущих семей получат единовременное пособие в 80 тысяч рублей, а выпускники колледжей смогут получать компенсации при трудоустройстве. Регион выделяет образовательные сертификаты, стипендии и целевые субсидии для студентов. В 2025 году запустят программу подготовки педагогов для повышения качества дошкольного образования в тундре.

Открытие ледовой переправы и зимников

Ямальцы снова смогут передвигаться на автомобилях через Обь. Ледовая переправа открылась в тестовом режиме 29 ноября. В декабре начнется поэтапное открытие зимников.

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Жителей ЯНАО с 1 декабря ожидает ряд изменений, которые связаны с принятием новых федеральных и региональных законов. Ямальцам станет сложнее покидать округ из-за увеличения тарифов на авиа- и железнодорожные билеты, а многодетным семьям перестанут выдавать земельные участки для занятия огородничеством. Какие еще изменения ожидают жителей округа — в материале URA.RU. Рост цен на пассажирские перевозки В компании «Российские железные дороги» объявили о повышении тарифов с 1 декабря. Планируется, что цены на грузоперевозки вырастут на 13,8 процента, тогда как пассажирские тарифы — на 11,6 пр оцента. В первую очередь подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны, Федеральная пассажирская компания, являющаяся дочерней структурой РЖД, примет решение о модернизации вагонов категорий купе, СВ и люкс. В данный момент соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. А компания «Ямал» заявила о росте цен и на авиабилеты. Цены на наиболее доступные авиабилеты будут подвержены значительному увеличению, повысившись с 10 тысяч рублей в ноябре до 13 тысяч рублей в декабре. Начиная с января 2025 года, стоимость билетов увеличится еще на тысячу рублей, после чего ожидается ежемесячное повышение цен. Цены на ямальские консервы будут выше С 1 декабря вступает в силу новая мера — маркировка консервов из рыбы и морепродуктов. Из-за чего эксперты прогнозируют небольшое увеличение цен на данную продукцию. Также пострадают и любители пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Кроме того, депутаты окружного Заксобрания приняли закон об ограничении продажи энергетических напитков, он вступит в силу 1 марта 2025 года. Многодетные семьи лишатся одной из мер поддержки На Ямале перестанут выдавать землю для занятий огородничеством. Данное решение уже утверждено, но начнет действовать с 2025 года. Поэтому, у ямальцев остается месяц, чтобы подать заявление на участок. Жители малых деревень получат благоустроенные квартиры С декабря по Ямалу заработают проектные офисы, призванные помочь жителям малых населенных пунктов получить квартиры в городах и поселках ЯНАО. Часть офисов уже открылась. Подробнее о том, какие пункты планируют переселять — в материале агентства. Участников СВО ждет кредитная амнистия С 1 декабря банки будут обязаны списывать просроченные кредиты в размере до 10 миллионов рублей участникам спецоперации. Процедура возможна при условии, что судебное решение о взыскании вступило в силу до 1 декабря 2024 года и было возбуждено исполнительное производство. Нововведение затронет несколько категорий граждан: Новые меры поддержки для КМНС Студенты из малоимущих семей получат единовременное пособие в 80 тысяч рублей, а выпускники колледжей смогут получать компенсации при трудоустройстве. Регион выделяет образовательные сертификаты, стипендии и целевые субсидии для студентов. В 2025 году запустят программу подготовки педагогов для повышения качества дошкольного образования в тундре. Открытие ледовой переправы и зимников Ямальцы снова смогут передвигаться на автомобилях через Обь. Ледовая переправа открылась в тестовом режиме 29 ноября. В декабре начнется поэтапное открытие зимников.
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