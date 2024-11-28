Депутаты Заксобрания ЯНАО 24 октября приняли закон «О малых населенных пунктах», который подразумевает оказание помощи жителям малых поселений региона в улучшении своих жилищных условий. Главным критерием признания населенного пункта малым — численность его жителей должна быть менее 500 человек. На Ямале таких сел и деревень 27. Какие населенные пункты вошли в перечень для оказания мер поддержки их жителям и что их ждет, читайте на URA.RU.
Поселок Пельвож будет упразднен
В состав Салехарда входит поселок Пельвож, численность населения составляет 321 человек. В нем отсутствует централизованное тепло- и водоснабжение. Также в населенном пункте не функционируют предприятия, образовательные учреждения и дошкольные организации. Пельвож не имеет прямого транспортного сообщения с городскими дорогами. В поселении на данный момент есть централизованное электроснабжение и медпукт для оказания первой помощи.
В мэрии Салехарда корреспонденту URA.RU сообщили, что все дома в поселке признаны аварийными, подлежат сносу и не безопасны для проживания, а это значит жители не смогут продолжить оставаться в них. Инфраструктура в населенном пункте будет поддерживаться до расселения всех жителей. Могут ли упразднить поселок Пельвож, представители администрации ответили: «да, в этом и есть логика закона».
В Салехарде для сельчан открылся проектный офис, в который они могут обратиться за помощью в оформлении документов для переезда. Они смогут получить квартиры в окружной столице.
Четыре поселка Приуральского района и почти 400 жителей
В Приуральском районе ЯНАО под категорию малых населенных пунктов попали поселки Ямбург с численностью населения 87 человек, Чапаевск, в котором проживает 50 человек, Товопогол с населением менее 100 человек и Вылпосл с количеством жителей 76 человек. В этих населенных пунктах нет предприятий, отсутствует тепло- и водоснабжение, нет школ и детских садиков. У поселений нет связи с дорогами общего пользования. Жители Товопогола и Вылпосла пользуются центральным электроснабжением, медпункты есть только в Ямбуре и Товопоголе.
Для сельчан открылся проектный офис в Аксарке. Работники офиса проведут опрос среди жителей, куда бы они хотели переехать. В сообщении telegram-канала администрации района сообщили, что сельчанам помогут при трудоустройстве и с поиском мест в детских садиках и школах. Также консультанты совершат выезды в населенные пункты для встречи с их жителями.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Приуральского района за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Село Киккиакки Красноселькупского района
По данным 2024 года в Киккиакки проживает 30 человек из числа коренных народов севера — селькупы. В населенном пункте полностью отсутствует инфраструктура.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Красноселькупского района за комментарием, куда могут обратиться за помощью жители Киккиакки и смогут ли они дальше проживать в своих домах. На момент публикации ответ не поступил.
Яптик-Сале и Тамбей: малые населенные пункты Ямальского района
В Ямальском районе ЯНАО малыми населенными пунктами признаны поселок Яптик-Сале и деревня Тамбей. Общая численность поселений составляет 97 человек. В Яптик-Сале и Тамбее инфраструктура полностью отсутствует.
Корреспондент агентства обратился в пресс-службу района за комментарием. На момент публикации ответа нет.
Жители села Толька Пуровского района смогут продолжить жить в своих домах
Село Толька Пуровского района ЯНАО насчитывает около 60 жителей. Поселение считается историческим стойбищем селькупов. В Тольке есть фельдшерско-акушерский пункт и центральное электроснабжение. Местные жители могут добраться до райцентра на вертолете два раза в неделю зимой и три раза в неделю летом.
В Тарко-Сале для сельчан работает проектный офис, в котором им окажут помощь в переселении, в поиске работы и устройством детей в школы и детские садики. Для удобства к жителям будут совершены выезды специалистов, первое запланировано на 2 декабря.
В администрации Пуровского района корреспонденту URA.RU сообщили, что жители сами решат переехать в более развитый инфраструктурно населенный пункт или остаться жить в Тольке. Для этого будет проведен опрос специалистами проектного офиса. Населенный пункт и дальше будет обеспечен инфраструктурой, которая имеется на сегодняшний день.
В деревнях Тазовского района полностью отсутствует инфраструктура
В категорию малых населенных пунктов Тазовского района ЯНАО попали деревни Тибий-Сале и Юрибей. В деревнях нет никакой инфраструктуры.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Тазовского района. В пресс-службе сообщили, что жилищные меры поддержки закона распространяются на собственников и нанимателей жилых помещений. В этих населенных пунктах такой категории нет, там зарегистрированы по одному и два жителя соответственно, ведущие традиционный образ жизни. Все региональные меры поддержки сохранятся в полном объеме.
В Шурышкарском районе больше всего малых деревень
В Шурышкарском районе ЯНАО 16 малых населенных пунктов. К ним относятся деревни Анжигорт, Новый Киеват, Ханты-Мужи, Вершина-Войкары, Хашгорт, Евригорт, Нымвожгорт, Тильтим, Унсельгорт, Карвожгорт, Пословы, Казым-Мыс, Усть-Войкары, Ямгорт и села Оволынгорт и Сангымгорт. Численность населения в большинстве поселений не превышает 30 человек. В Ханты-Мужах, Евригорте, Нымвожгорте, Тильтиме, Карвожгорте и Сангымгорте нет коммуникаций и социальных объектов. В остальных есть централизованное электроснабжение, медпункты, а в Ямгорте также функционирует детский сад.
В райцентре для жителей открылся проектный офис, в котором им помогут с вопросом переселения. В декабре сотрудники центра проведут опрос, куда хотят переселиться сельчане.
Ранее URA.RU сообщало, что у уроженки села Ямгорт новый закон «О малых населенных пунктах» вызвал страх. В своих соцсетях она написала, что жители этих поселений вынуждены будут бросить свои дома из-за того, что поселки перестанут обслуживаться муниципалитетами.
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