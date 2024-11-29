Экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) прилетел в Екатеринбург, но в поездку он отправился не один: компанию ему составили певец Леша Свик (Алексей Норкитович) и комик Карена Макарена (Карен Акопян). Свидетелем яркой встречи артистов возле Кольцово стало URA.RU.
На выходе из аэропорта звезду ждали девушки с шарами, тортом и плакатами «Олег Майами, мы тебя любим», «Олег, мы тебя ждали». После певцам и блогеру вручили подарки от уральского бренда и предложили настойку.
Как рассказала владелица концертного агентства MahnevaEvent Екатерина Махнева, в райдере у Олега Майами нет ничего сверхъестественного. В списке отсутствует алкоголь и есть просьба организовать правильное питание — с протеиновыми батончиками, овощными салатами и несоленой курицей. Также один из telegram-каналов ранее публиковал информацию, что певец предпочитает кататься по городу на Mercedes-Benz V класса, жить в четырех- и пятизвездочных отелях, а после того, как упал со сцены, просит, чтобы высота площадки была не больше 45—50 см.
Олег Майами прилетел в Екатеринбург днем 29 ноября. Вечером он даст концерт в TeleClub, где исполнит хиты «Не вспоминай», «Громче города», «Убегай», «Если ты со мной» и другие популярные песни. Карена Макарена тоже устроит музыкальный вечер для горожан — он выступит с диджей-сетом на дне рождения бара «Огонек».
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