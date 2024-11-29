«Покупатель перестал быть активным»: что происходит со свердловским авторынком и каким будет 2025-й

В Свердловской области подорожали подержанные машины

30 ноября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Больше 70% на рынке составляют китайские авто Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 2024 году рынку автомобилей в Свердловской области пришлось быстро подстраиваться под новые реалии: вкладывать дополнительные инвестиции в автосалоны и расширять ассортимент. О том, как справлялись дилеры, какие авто продавали чаще всего и чего стоит ждать в 2025 году, URA.RU рассказал руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков — в кулуарах ежегодной дилерской конференции. — Каким был 2024 год для автобизнеса? С какими сложностями пришлось столкнуться? — В этом году было достаточно сложно. Приходилось перестраиваться и адаптироваться под новые условия рынка, потому что экспансия китайских брендов началась еще в 2023, а в 2024-м — продолжилась. Выбор дистрибьюторов стал шире, и дилеры поняли, что вариантов нет, и приходится делать переоформление центров под те марки, которые есть на рынке, перенастраиваться. Естественно, нужны инвестиции, а это всегда сложно. Плюс, в 2023-м бизнес достаточно хорошо жил за счет параллельного импорта: автомобили без проблем доставлялись, а сейчас из-за новых условий — утильсбор и ставка ЦБ — параллельный импорт стал не таким уж доступным, поэтому предложение на рынке сузилось. К концу года мы поняли, что рынок насытился новыми автомобилями, сейчас есть буквально что угодно из представленных марок. Другой вопрос в том, что покупатель перестал быть активным и спрос снижается из-за внешних условий. Покупательская активность снизилась из-за внешних факторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — И, говоря о покупках: какие авто свердловчане приобретали чаще всего? — Чемпионом среди новых авто остается Lada Granta, она была лидером и в 2023 году. В среднем стоимость составила 1,1 миллиона рублей. В тройку затесался еще Haval Jolion (2,4 миллиона рублей) и замыкает топ Lada Vesta. Если говорить о подержанных автомобилях, то первые три места заняли Lada Samara, Lada Oka, Ford Focus. Средняя цена нового автомобиля в Свердловской области — 2,7 миллиона рублей, это ниже среднего показателя по России (3,7 млн). Стоимость подержанных автомобилей с 2023 года увеличилась на 1,2%, в среднем они [сейчас] стоят около 1,2 миллиона рублей. — Если говорить о новых автомобилях и об их последующем обслуживании, насколько сложно сейчас обстоят дела? Есть ли с этим проблемы? — Ситуация на самом деле не такая патовая, как кажется с первого взгляда. Дистрибьюторы заботятся о доступности запчастей. Компании, которые их доставляют, понимают, какой объем автомобилей продается на рынке, и они уже плюс-минус прогнозируют. LADA возглавила топ самых продаваемых авто Фото: Александр Константинов © URA.RU — А как изменились цены? — Среди новых автомобилей заметней других относительно октября прошлого года подешевели Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro — на 6% и 10% соответственно. Lada Granta и Lada Vesta, наоборот, прибавили в цене — на 22% и 19%. Если говорить про авто с пробегом, то подорожали Lada Samara (+13,7%) и Lada Priora (+10,4%), а подешевели Kia Rio — на 11% и Renault Logan — на 8%. — Продавали ли какие-то уникальные экземпляры в этом году? — Да, из интересного в Екатеринбурге продали ГАЗ ЗИМ 1995 года выпуска. Он ушел за 3,5 миллиона рублей, еще Lamborghini Urus за 39,9 миллиона рублей. И одна из самых редких моделей, которую начали продавать еще в 2022-м, был красный Saturn SL1 1992 года выпуска за 230 тысяч рублей. — А в чем уникальность последнего? — Это авто американского производства, и это выпуск 90-х годов. В те времена были не так сильно налажены поставки из-за рубежа. Это диковинка, которую сейчас встретить на дороге — один шанс на миллион. — Поняла. Скажите, а стали ли популярнее электрокары? — Скажу так, они по-прежнему остаются нишевыми авто. Нужно понимать, что есть постоянная привязка к зарядке, он [автомобиль] ограничен по расстоянию, которое можно проехать на нем. В УрФО и Свердловской области доля новых электромобилей составляет около 1-2%, доля подержанных — всего 0,2%. Это капля в море. Доля новых электрокаров в Свердловской области составляет около 1-2% Фото: Сергей Русанов © URA.RU — То есть все равно такие авто покупают? — Да, конечно, есть люди, готовые покупать. Самые популярные марки: Zeekr 001, Zeekr X и Ora 03, если говорить о новых. Среди подержанных лидируют: Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3. — На ваш взгляд, насколько электрокары доступны для обычного покупателя? — Если мы говорим про среднюю стоимость электрокаров с пробегом, то она составляет 1,2 миллиона рублей. Например, Nissan Leaf можно купить за такие деньги. Если говорить про другие модели, стоимость кратно отличается. Поэтому, если хочется попасть в мир этих авто, придется вложиться. — Поделитесь прогнозами на 2025 год? Что может измениться на рынке? — В данный момент на рынке уже «устаканилась» расстановка сил. Мы понимаем, что больше 70% представленных сейчас — китайские производители. В 2025 году мало что изменится. Прогнозируя, мы закладываем несколько сценариев: позитивный и негативный тренд, потому что многие внешние факторы влияют на рынок, и ставка ЦБ, утильсбор, и политика импортеров. Предполагаем, что сохранится такая позиция: рынок — для покупателя. Но больше всего сейчас не хватает кредитных денег, так как доля продаж всегда за ними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году рынку автомобилей в Свердловской области пришлось быстро подстраиваться под новые реалии: вкладывать дополнительные инвестиции в автосалоны и расширять ассортимент. О том, как справлялись дилеры, какие авто продавали чаще всего и чего стоит ждать в 2025 году, URA.RU рассказал руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков — в кулуарах ежегодной дилерской конференции. — Каким был 2024 год для автобизнеса? С какими сложностями пришлось столкнуться? — В этом году было достаточно сложно. Приходилось перестраиваться и адаптироваться под новые условия рынка, потому что экспансия китайских брендов началась еще в 2023, а в 2024-м — продолжилась. Выбор дистрибьюторов стал шире, и дилеры поняли, что вариантов нет, и приходится делать переоформление центров под те марки, которые есть на рынке, перенастраиваться. Естественно, нужны инвестиции, а это всегда сложно. Плюс, в 2023-м бизнес достаточно хорошо жил за счет параллельного импорта: автомобили без проблем доставлялись, а сейчас из-за новых условий — утильсбор и ставка ЦБ — параллельный импорт стал не таким уж доступным, поэтому предложение на рынке сузилось. К концу года мы поняли, что рынок насытился новыми автомобилями, сейчас есть буквально что угодно из представленных марок. Другой вопрос в том, что покупатель перестал быть активным и спрос снижается из-за внешних условий. — И, говоря о покупках: какие авто свердловчане приобретали чаще всего? — Чемпионом среди новых авто остается Lada Granta, она была лидером и в 2023 году. В среднем стоимость составила 1,1 миллиона рублей. В тройку затесался еще Haval Jolion (2,4 миллиона рублей) и замыкает топ Lada Vesta. Если говорить о подержанных автомобилях, то первые три места заняли Lada Samara, Lada Oka, Ford Focus. Средняя цена нового автомобиля в Свердловской области — 2,7 миллиона рублей, это ниже среднего показателя по России (3,7 млн). Стоимость подержанных автомобилей с 2023 года увеличилась на 1,2%, в среднем они [сейчас] стоят около 1,2 миллиона рублей. — Если говорить о новых автомобилях и об их последующем обслуживании, насколько сложно сейчас обстоят дела? Есть ли с этим проблемы? — Ситуация на самом деле не такая патовая, как кажется с первого взгляда. Дистрибьюторы заботятся о доступности запчастей. Компании, которые их доставляют, понимают, какой объем автомобилей продается на рынке, и они уже плюс-минус прогнозируют. — А как изменились цены? — Среди новых автомобилей заметней других относительно октября прошлого года подешевели Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro — на 6% и 10% соответственно. Lada Granta и Lada Vesta, наоборот, прибавили в цене — на 22% и 19%. Если говорить про авто с пробегом, то подорожали Lada Samara (+13,7%) и Lada Priora (+10,4%), а подешевели Kia Rio — на 11% и Renault Logan — на 8%. — Продавали ли какие-то уникальные экземпляры в этом году? — Да, из интересного в Екатеринбурге продали ГАЗ ЗИМ 1995 года выпуска. Он ушел за 3,5 миллиона рублей, еще Lamborghini Urus за 39,9 миллиона рублей. И одна из самых редких моделей, которую начали продавать еще в 2022-м, был красный Saturn SL1 1992 года выпуска за 230 тысяч рублей. — А в чем уникальность последнего? — Это авто американского производства, и это выпуск 90-х годов. В те времена были не так сильно налажены поставки из-за рубежа. Это диковинка, которую сейчас встретить на дороге — один шанс на миллион. — Поняла. Скажите, а стали ли популярнее электрокары? — Скажу так, они по-прежнему остаются нишевыми авто. Нужно понимать, что есть постоянная привязка к зарядке, он [автомобиль] ограничен по расстоянию, которое можно проехать на нем. В УрФО и Свердловской области доля новых электромобилей составляет около 1-2%, доля подержанных — всего 0,2%. Это капля в море. — То есть все равно такие авто покупают? — Да, конечно, есть люди, готовые покупать. Самые популярные марки: Zeekr 001, Zeekr X и Ora 03, если говорить о новых. Среди подержанных лидируют: Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3. — На ваш взгляд, насколько электрокары доступны для обычного покупателя? — Если мы говорим про среднюю стоимость электрокаров с пробегом, то она составляет 1,2 миллиона рублей. Например, Nissan Leaf можно купить за такие деньги. Если говорить про другие модели, стоимость кратно отличается. Поэтому, если хочется попасть в мир этих авто, придется вложиться. — Поделитесь прогнозами на 2025 год? Что может измениться на рынке? — В данный момент на рынке уже «устаканилась» расстановка сил. Мы понимаем, что больше 70% представленных сейчас — китайские производители. В 2025 году мало что изменится. Прогнозируя, мы закладываем несколько сценариев: позитивный и негативный тренд, потому что многие внешние факторы влияют на рынок, и ставка ЦБ, утильсбор, и политика импортеров. Предполагаем, что сохранится такая позиция: рынок — для покупателя. Но больше всего сейчас не хватает кредитных денег, так как доля продаж всегда за ними.