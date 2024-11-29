Прокуратура наказала директора спецшколы Екатеринбурга, где насиловали детей

29 ноября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Поводом стало то, что ребенок вовремя не покинул стены учреждения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Прокуратура внесла представление Дмитрию Ушакову — директору екатеринбургской спецшколы №124, где старшеклассники насиловали младших воспитанников. По словам источника URA.RU, претензии к Ушакову появились из-за ученика, который находился в школе незаконно. «По решению суда подросток должен был выпуститься из спецшколы 6 сентября 2024 года. Однако мама по семейным обстоятельствам не смогла его забрать в этот день. Ей должны были оказать содействие органы опеки, но сразу никто ничего не сделал. По сути в учреждении он находился незаконно. После этого представители ребенка обратились в прокуратуру. В ведомстве ответили, что директору внесено представление», — сказал собеседник агентства. По его словам, также родителям якобы долго не отдавали документы сына из школы. При этом в ответе (есть в распоряжении URA.RU) свердловского министерства образования и молодежной политики указано, что этот факт не получил подтверждения. «7 сентября [подросток] был передан матери, документы вручены под расписку. Данный факт подтверждается отметкой в журнале учета посещения, питание ребенка в период нахождения в учреждении было организовано», — говорится в ответе. Новость по теме Жертва сексуального насилия незаконно находится в спецшколе Екатеринбурга Забрать паспорт своего сына не могут и другие родители, чей сын сбежал из школы после того, как ему сломали копчик (в этом подозревают бывшего педагога). Источник URA.RU уверяет, что руководство учреждения незаконно не отдает документ. По его словам, также считают и силовики. «Изъять паспорт могут полицейские в случаях заключения под стражу лица, а также в случае лишения свободы. Прокуратурой района внесено представление в адрес руководства [школы], которое находится на рассмотрении», — говорится в ответе надзорного ведомства. Однако в минобре ситуацию видят иначе. «С 2023 года [подросток] официально находится в самовольном уходе, определенный судом срок нахождения сына в учреждении не наступил. [Спецшкола] осуществляет хранение паспорта и иных документов на период содержания подростка. Паспорт будет храниться на период действия неотмененного решения суда», — следует из ответа. Родители намерены жаловаться главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. «Они хотят обратить внимание высокопоставленных лиц на ситуацию. Потому что у них возникает ощущение, что руководство спецшколы могут покрывать», — заключил инсайдер агентства. О скандале в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из учеников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Бывший директор учреждения Наталья Поддубная заявила, что якобы не знала об этом. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. После этого были осуждены трое воспитанников. Подробнее о деле школы — в сюжете URA.RU. Ответ прокуратуры по факту незаконного пребывания подростка в школе Фото: предоставлено источником URA.RU Ответ от минобра Фото: предоставлено источником URA.RU Ответ прокуратуры по сообщению о незаконном удержании паспорта второго воспитанника Фото: предоставлено источником URA.RU Ответ минобра Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура внесла представление Дмитрию Ушакову — директору екатеринбургской спецшколы №124, где старшеклассники насиловали младших воспитанников. По словам источника URA.RU, претензии к Ушакову появились из-за ученика, который находился в школе незаконно. «По решению суда подросток должен был выпуститься из спецшколы 6 сентября 2024 года. Однако мама по семейным обстоятельствам не смогла его забрать в этот день. Ей должны были оказать содействие органы опеки, но сразу никто ничего не сделал. По сути в учреждении он находился незаконно. После этого представители ребенка обратились в прокуратуру. В ведомстве ответили, что директору внесено представление», — сказал собеседник агентства. По его словам, также родителям якобы долго не отдавали документы сына из школы. При этом в ответе (есть в распоряжении URA.RU) свердловского министерства образования и молодежной политики указано, что этот факт не получил подтверждения. «7 сентября [подросток] был передан матери, документы вручены под расписку. Данный факт подтверждается отметкой в журнале учета посещения, питание ребенка в период нахождения в учреждении было организовано», — говорится в ответе. Забрать паспорт своего сына не могут и другие родители, чей сын сбежал из школы после того, как ему сломали копчик (в этом подозревают бывшего педагога). Источник URA.RU уверяет, что руководство учреждения незаконно не отдает документ. По его словам, также считают и силовики. «Изъять паспорт могут полицейские в случаях заключения под стражу лица, а также в случае лишения свободы. Прокуратурой района внесено представление в адрес руководства [школы], которое находится на рассмотрении», — говорится в ответе надзорного ведомства. Однако в минобре ситуацию видят иначе. «С 2023 года [подросток] официально находится в самовольном уходе, определенный судом срок нахождения сына в учреждении не наступил. [Спецшкола] осуществляет хранение паспорта и иных документов на период содержания подростка. Паспорт будет храниться на период действия неотмененного решения суда», — следует из ответа. Родители намерены жаловаться главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. «Они хотят обратить внимание высокопоставленных лиц на ситуацию. Потому что у них возникает ощущение, что руководство спецшколы могут покрывать», — заключил инсайдер агентства. О скандале в спецшколе стало известно весной 2023 года, когда один из учеников сбежал из учреждения и рассказал обо всем маме. Он заявил, что старшеклассники якобы с подачи одного из педагогов насиловали остальных за провинности. Бывший директор учреждения Наталья Поддубная заявила, что якобы не знала об этом. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. После этого были осуждены трое воспитанников. Подробнее о деле школы — в сюжете URA.RU.