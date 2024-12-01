Пермский турагент рассказала, как выгоднее отдохнуть за рубежом после ослабления рубля

Жителям Перми, которые планируют отдых на зарубежных курортах, не рекомендуют брать туры в рассрочку. Это сваязано с тем, что стоиомсть путевок рассчитывается в валюте, и при дальнейшем повышении курса, туристу придется переплатить крупную сумму. Об этом URA.RU рассказала директор пермского утристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«Сейчас выгоднее оплачивать сразу 100% стоимость тура. Если оплатить сначала, например, 50%, то остаток суммы фиксируется в иностранной валюте. В случае повышения курса, стоиомсть в рублях тоже увеличится», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Она уточнила, что у туроператорв курс всегда выше, чем у Центробанка. Это связано с расчетами с авиакомпаниями, отелями и другими подрядчиками. Таким образом, туроператор страхует себя от внезапных «скачков» курса. Тургент не исключила возможности, что курс доллара может упасть, тогда путешественник хорошо сэкономит. Но такой сценарий маловероятен. «Обычно к концу декабря курс всегда рос. Есть вероятность, что в январе после новгодних празников, рубль окрепнет, но если этого не произойдет, стоиомость туров в рублях продолжит увеличиваться», — отметила турагент.
Еще один вариант сэкономить — отслеживать курс валюты на специальных сайтах туроператоров. По словам собеседницы агентства, на таких ресурсах вечером объявляют информацию, по какому курсу будут продавать туры на следующий день. «Если вижу, что завтра доллар будет дороже, прежупреждаю туристов и предлагаю внести оплату до повышения», — отмтиетила Алина Балыбердина.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за повышения курса валюты в Перми упали продажи туров за рубеж. Цены на путевки стали малодоступны для многих туристов.
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