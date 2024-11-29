ЦБ впервые оценил влияние падения рубля на экономику России

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, камера наблюдения, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Текущие меры достаточны для стабилизации экономики, заявил Габуния Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк (ЦБ) РФ провел анализ влияния падения рубля и введенных санкций на экономическую ситуацию в стране. В докладе отмечается, что санкции создали определенные инфраструктурные проблемы, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе курс рубля определяется фундаментальными экономическими факторами.

«Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — передает содержание доклада ЦБ РБК. Там добавили, что резкое падение рубля по отношению к доллару и евро следует расценивать как временное явление, вызванное адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям.

После введения новых санкций против российских банков курс рубля преодолел психологические отметки — 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. В ответ на это ЦБ приостановил валютные покупки на внутреннем рынке. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что текущие меры являются достаточными для стабилизации экономической ситуации, а ключевая процентная ставка остается эффективным инструментом для поддержки рублевых активов и снижения спроса на иностранную валюту.

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Центробанк (ЦБ) РФ провел анализ влияния падения рубля и введенных санкций на экономическую ситуацию в стране. В докладе отмечается, что санкции создали определенные инфраструктурные проблемы, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе курс рубля определяется фундаментальными экономическими факторами. «Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — передает содержание доклада ЦБ РБК. Там добавили, что резкое падение рубля по отношению к доллару и евро следует расценивать как временное явление, вызванное адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. После введения новых санкций против российских банков курс рубля преодолел психологические отметки — 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. В ответ на это ЦБ приостановил валютные покупки на внутреннем рынке. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что текущие меры являются достаточными для стабилизации экономической ситуации, а ключевая процентная ставка остается эффективным инструментом для поддержки рублевых активов и снижения спроса на иностранную валюту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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