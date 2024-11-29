ЦБ впервые оценил влияние падения рубля на экономику России

29 ноября 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Текущие меры достаточны для стабилизации экономики, заявил Габуния Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк (ЦБ) РФ провел анализ влияния падения рубля и введенных санкций на экономическую ситуацию в стране. В докладе отмечается, что санкции создали определенные инфраструктурные проблемы, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе курс рубля определяется фундаментальными экономическими факторами. «Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — передает содержание доклада ЦБ РБК. Там добавили, что резкое падение рубля по отношению к доллару и евро следует расценивать как временное явление, вызванное адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. После введения новых санкций против российских банков курс рубля преодолел психологические отметки — 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. В ответ на это ЦБ приостановил валютные покупки на внутреннем рынке. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что текущие меры являются достаточными для стабилизации экономической ситуации, а ключевая процентная ставка остается эффективным инструментом для поддержки рублевых активов и снижения спроса на иностранную валюту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк (ЦБ) РФ провел анализ влияния падения рубля и введенных санкций на экономическую ситуацию в стране. В докладе отмечается, что санкции создали определенные инфраструктурные проблемы, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе курс рубля определяется фундаментальными экономическими факторами. «Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — передает содержание доклада ЦБ РБК. Там добавили, что резкое падение рубля по отношению к доллару и евро следует расценивать как временное явление, вызванное адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям. После введения новых санкций против российских банков курс рубля преодолел психологические отметки — 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. В ответ на это ЦБ приостановил валютные покупки на внутреннем рынке. Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния отметил, что текущие меры являются достаточными для стабилизации экономической ситуации, а ключевая процентная ставка остается эффективным инструментом для поддержки рублевых активов и снижения спроса на иностранную валюту.