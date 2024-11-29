В ЦБ отметили рекордный разрыв цен между новостройками и вторичкой

В России разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти, устанавливая новый рекорд. На сегодняшний день разрыв составляет до 57%, сообщили в ЦБ РФ.
«Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России в 2024 году продолжил расти и по итогам третьего квартала достиг 54-57%. Для сравнения, по итогам четвертого квартала 2023 года ценовая разница между новостройками и готовым жильем составляла 44%, в то время как в начале прошлого года показатель был на уровне 30%», — сообщили в ЦБ, передает РБК.
Такой ценовой разрыв между первичным и вторичным рынком в Центробанке объяснили несколькими факторами: значительным спросом на новостройки во втором квартале 2024 года, высокими ставками по рыночной ипотеке и снижающимся спросом на вторичное жилье. Также на это повлияли субсидированные программы, которые могут завышать стоимость жилья.
В сентябре 2024 года в России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков, который может остановить рост разрыва цен на новостройки и вторичное жилье. Согласно этому стандарту, банк теперь не вправе будет получать вознаграждение от застройщика за пониженную ставку по ипотеке, если это ведет к удорожанию квартиры.
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