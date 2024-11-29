В Минцифры сделали заявление об отсрочке службы для IT-специалистов

Отсрочка от службы для IT-специалистов по-прежнему действует и информация о ее отмене не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.
«Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать», — передает сообщение Минцифры ТАСС. Там добавили, что уже оформленные брони сотрудников IT-компаний будут действовать до 21 марта 2025 года. В декабре будут озвучены новые условия бронирования для сотрудников всех отраслей экономики.
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