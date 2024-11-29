В Минцифры сделали заявление об отсрочке службы для IT-специалистов

Минцифры РФ: отсрочка от срочной службы для ИТ-специалистов не отменялась
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Брони сотрудников IT-компаний действуют до 21 марта 2025 года
Брони сотрудников IT-компаний действуют до 21 марта 2025 года Фото:

Отсрочка от службы для IT-специалистов по-прежнему действует и информация о ее отмене не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ.

«Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать», — передает сообщение Минцифры ТАСС. Там добавили, что уже оформленные брони сотрудников IT-компаний будут действовать до 21 марта 2025 года. В декабре будут озвучены новые условия бронирования для сотрудников всех отраслей экономики.

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Отсрочка от службы для IT-специалистов по-прежнему действует и информация о ее отмене не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РФ. «Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать», — передает сообщение Минцифры ТАСС. Там добавили, что уже оформленные брони сотрудников IT-компаний будут действовать до 21 марта 2025 года. В декабре будут озвучены новые условия бронирования для сотрудников всех отраслей экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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