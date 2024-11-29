Россия отдала Украине в десять раз больше тел погибших военных

Россия вернула Украине пять сотен тел военных
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Россия вернула Украине 502 тела украинских солдат
Россия вернула Украине 502 тела украинских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военнослужащих. В ходе этой операции РФ вернула 52 тела российских солдат, о чем сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина получила 502 тела солдат ВСУ.

«Россия вернула тела 52 погибших», — передает слова Саралиева РБК. В свою очередь, Украина получила обратно 502 тела военнослужащих. Обмен произошел благодаря содействию Международного комитета Красного Креста.

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Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военнослужащих. В ходе этой операции РФ вернула 52 тела российских солдат, о чем сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина получила 502 тела солдат ВСУ. «Россия вернула тела 52 погибших», — передает слова Саралиева РБК. В свою очередь, Украина получила обратно 502 тела военнослужащих. Обмен произошел благодаря содействию Международного комитета Красного Креста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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