Россия отдала Украине в десять раз больше тел погибших военных

Россия вернула Украине 502 тела украинских солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия и Украина осуществили обмен телами погибших военнослужащих. В ходе этой операции РФ вернула 52 тела российских солдат, о чем сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Украина получила 502 тела солдат ВСУ.
«Россия вернула тела 52 погибших», — передает слова Саралиева РБК. В свою очередь, Украина получила обратно 502 тела военнослужащих. Обмен произошел благодаря содействию Международного комитета Красного Креста.
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