В Госдуме заявили, что Зеленский бесконечными перестановками практически уничтожил армию

Депутат Госдумы Колесник: Зеленский устроил кадровую чехарду в армии

29 ноября 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Колесник подчеркнул, что Зеленский недоволен проигрышем в полный рост, отсюда и такие перестановки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Провальные операции ВСУ могут быть следствием серьезных кадровых решений, которые принял глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, отмечая, что они не привели ни к чему хорошему. «Эта кадровая чехарда, когда Зеленский в лихорадочном порядке начинает менять команду, которую сам же сформировал, говорит о неуверенности. Подобные шаги совершенно недопустимы во время ведения боевых действий», — сказал Колесник. Его слова передает « Лентой.ру ». Он также допустил, что смена командующего Сухопутными войсками ВСУ может быть связана с попыткой перевернуть ход боевых действий на Украине. Ранее стало известно, что Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Александр Павлюк с этой должности был уволен без официального объявления. Также ранее украинский лидер назначил нового главкома ВСУ Александра Сырского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Провальные операции ВСУ могут быть следствием серьезных кадровых решений, которые принял глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, отмечая, что они не привели ни к чему хорошему. «Эта кадровая чехарда, когда Зеленский в лихорадочном порядке начинает менять команду, которую сам же сформировал, говорит о неуверенности. Подобные шаги совершенно недопустимы во время ведения боевых действий», — сказал Колесник. Его слова передает «Лентой.ру». Он также допустил, что смена командующего Сухопутными войсками ВСУ может быть связана с попыткой перевернуть ход боевых действий на Украине. Ранее стало известно, что Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Александр Павлюк с этой должности был уволен без официального объявления. Также ранее украинский лидер назначил нового главкома ВСУ Александра Сырского.