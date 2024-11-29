Зеленский избавился от командующего Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
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Кадровые решения были приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего, заявил Зеленский
Кадровые решения были приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Занимавший этот пост ранее Александр Павлюк был уволен без официального объявления причин.

«Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что кадровые решения были приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего совместно с Александром Сырским.

Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками 11 февраля, после того как его предшественник на этом посту Сырский стал главкомом. Сменивший Павлюка генерал-майор Михаил Драпатый до сентября занимался обороной на Харьковском направлении.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Занимавший этот пост ранее Александр Павлюк был уволен без официального объявления причин. «Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что кадровые решения были приняты по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего совместно с Александром Сырским. Павлюк был назначен командующим Сухопутными войсками 11 февраля, после того как его предшественник на этом посту Сырский стал главкомом. Сменивший Павлюка генерал-майор Михаил Драпатый до сентября занимался обороной на Харьковском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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