Назван победитель вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!»

Элен Бадалян из Москвы стала победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», выиграв 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября 2024 года, сообщил портал Smotrim.ru.
«По итогам строгого отбора и невероятных баталий в сотне из 72 конкурсантов в финал вышли самые лучшие. Определился победитель, которым стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала главный приз в размере 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Семнадцатилетняя певица армянского происхождения смогла убедить сотню экспертов в своем таланте и заслужила право записать сингл с ротацией на «Новом Радио». Бадалян исполнила песню «Под испанским небом» и получила за нее 98 голосов.
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