29 ноября 2024

Назван победитель вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!»

Победительница шоу «Ну-ка, все вместе» Элен Бадалян забрала 5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Победительницей вокального шоу стала 17-летняя москвичка Фото:

Элен Бадалян из Москвы стала победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», выиграв 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября 2024 года, сообщил портал Smotrim.ru.

«По итогам строгого отбора и невероятных баталий в сотне из 72 конкурсантов в финал вышли самые лучшие. Определился победитель, которым стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала главный приз в размере 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Семнадцатилетняя певица армянского происхождения смогла убедить сотню экспертов в своем таланте и заслужила право записать сингл с ротацией на «Новом Радио». Бадалян исполнила песню «Под испанским небом» и получила за нее 98 голосов.

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Элен Бадалян из Москвы стала победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», выиграв 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября 2024 года, сообщил портал Smotrim.ru. «По итогам строгого отбора и невероятных баталий в сотне из 72 конкурсантов в финал вышли самые лучшие. Определился победитель, которым стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала главный приз в размере 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Семнадцатилетняя певица армянского происхождения смогла убедить сотню экспертов в своем таланте и заслужила право записать сингл с ротацией на «Новом Радио». Бадалян исполнила песню «Под испанским небом» и получила за нее 98 голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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