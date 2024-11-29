Назван победитель вокального гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!»

Победительница шоу «Ну-ка, все вместе» Элен Бадалян забрала 5 миллионов рублей

30 ноября 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Победительницей вокального шоу стала 17-летняя москвичка Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Элен Бадалян из Москвы стала победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», выиграв 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября 2024 года, сообщил портал Smotrim.ru. «По итогам строгого отбора и невероятных баталий в сотне из 72 конкурсантов в финал вышли самые лучшие. Определился победитель, которым стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала главный приз в размере 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Семнадцатилетняя певица армянского происхождения смогла убедить сотню экспертов в своем таланте и заслужила право записать сингл с ротацией на «Новом Радио». Бадалян исполнила песню «Под испанским небом» и получила за нее 98 голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Элен Бадалян из Москвы стала победительницей шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», выиграв 5 миллионов рублей. Финал конкурса состоялся 29 ноября 2024 года, сообщил портал Smotrim.ru. «По итогам строгого отбора и невероятных баталий в сотне из 72 конкурсантов в финал вышли самые лучшие. Определился победитель, которым стала 17-летняя Элен Бадалян из Москвы. Она завоевала главный приз в размере 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Семнадцатилетняя певица армянского происхождения смогла убедить сотню экспертов в своем таланте и заслужила право записать сингл с ротацией на «Новом Радио». Бадалян исполнила песню «Под испанским небом» и получила за нее 98 голосов.