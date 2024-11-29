Рябков указал на неспособность США помешать России закончить СВО

США не смогут помешать России решить задачи спецоперации (СВО), несмотря на попытки навредить. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Тех, кто принимают решения в Белом доме, жизнь ничему не учит. Они используют все возможности, чтобы навредить нам и помешать решить задачи, стоящие в ходе СВО. Но у них это не получится», — приводит ТАСС слова Рябкова. Так замминистра ответил на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины.
Сообщалось, что администрация США анонсировала новый пакет помощи для Украины. Он включит в себя различные типы вооружений на сумму 725 миллионов долларов. Также Байден ищет возможность как можно скорее дать Киеву ядерное оружие и дополнительные 24 миллиарда долларов.
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