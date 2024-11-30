Правнучка летчика Чкалова, объявленная в розыск, открыла стартап в Бельгии

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Стартап Богдановой может производить моющие средства
Стартап Богдановой может производить моющие средства Фото:

Объявленная в России в международный розыск правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ) открыла в Бельгии стартап по производству мыла и книгоиздания. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на бельгийские регистрационные документы.

«Стартап Богдановой зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена», — передает РИА Новости. Зарегистрированное юрлицо May23 имеет многочисленные разрешенные виды деятельности, в частности, может заниматься созданием моющих средств, а также организацией мероприятий и книгоизданием.

*Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов и является иноагентом

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Объявленная в России в международный розыск правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ) открыла в Бельгии стартап по производству мыла и книгоиздания. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на бельгийские регистрационные документы. «Стартап Богдановой зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена», — передает РИА Новости. Зарегистрированное юрлицо May23 имеет многочисленные разрешенные виды деятельности, в частности, может заниматься созданием моющих средств, а также организацией мероприятий и книгоизданием. *Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов и является иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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