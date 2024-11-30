Правнучка летчика Чкалова, объявленная в розыск, открыла стартап в Бельгии

Объявленная в России в международный розыск правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (внесена в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ) открыла в Бельгии стартап по производству мыла и книгоиздания. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на бельгийские регистрационные документы.
«Стартап Богдановой зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена», — передает РИА Новости. Зарегистрированное юрлицо May23 имеет многочисленные разрешенные виды деятельности, в частности, может заниматься созданием моющих средств, а также организацией мероприятий и книгоизданием.
*Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов и является иноагентом
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