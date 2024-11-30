Поддержка и понимание: как сохранить семью, если жена зарабатывает больше

Коуч Летунов: если жена зарабатывает больше, муж берет другие обязанности
© Служба новостей «URA.RU»
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Если жена зарабатывает больше, то мужу необходимо ее регулярно поддерживать
Если жена зарабатывает больше, то мужу необходимо ее регулярно поддерживать Фото:

Если жена зарабатывает больше своего мужа, то мужчине нужно взять на себя часть других обязанностей и поддерживать супругу, чтобы брак не распался. Об этом рассказал предприниматель и бизнес-коуч Сергей Летунов.

«Пусть мужчина зарабатывает меньше, но он может забрать себе часть других важных обязанностей, например, технически поддерживать практику супруги, благодаря чему жена может „расправить“ крылья и принести гораздо большее для развития и укрепления семьи. В любой ситуации важно оставаться мужчиной и быть тем, на кого можно положиться», — рассказал Летунов «Газете.Ru».

Коуч отмечает, что также важно иметь общие взгляды и ценности для сохранения гармоничных отношений, несмотря на разницу в заработке. По его словам, муж должен стать для супруги опорой в тяжелый период и суметь оказать поддержку.

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Если жена зарабатывает больше своего мужа, то мужчине нужно взять на себя часть других обязанностей и поддерживать супругу, чтобы брак не распался. Об этом рассказал предприниматель и бизнес-коуч Сергей Летунов. «Пусть мужчина зарабатывает меньше, но он может забрать себе часть других важных обязанностей, например, технически поддерживать практику супруги, благодаря чему жена может „расправить“ крылья и принести гораздо большее для развития и укрепления семьи. В любой ситуации важно оставаться мужчиной и быть тем, на кого можно положиться», — рассказал Летунов «Газете.Ru». Коуч отмечает, что также важно иметь общие взгляды и ценности для сохранения гармоничных отношений, несмотря на разницу в заработке. По его словам, муж должен стать для супруги опорой в тяжелый период и суметь оказать поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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