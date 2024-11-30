Поддержка и понимание: как сохранить семью, если жена зарабатывает больше

Если жена зарабатывает больше своего мужа, то мужчине нужно взять на себя часть других обязанностей и поддерживать супругу, чтобы брак не распался. Об этом рассказал предприниматель и бизнес-коуч Сергей Летунов.
«Пусть мужчина зарабатывает меньше, но он может забрать себе часть других важных обязанностей, например, технически поддерживать практику супруги, благодаря чему жена может „расправить“ крылья и принести гораздо большее для развития и укрепления семьи. В любой ситуации важно оставаться мужчиной и быть тем, на кого можно положиться», — рассказал Летунов «Газете.Ru».
Коуч отмечает, что также важно иметь общие взгляды и ценности для сохранения гармоничных отношений, несмотря на разницу в заработке. По его словам, муж должен стать для супруги опорой в тяжелый период и суметь оказать поддержку.
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