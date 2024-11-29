Жительницу Екатеринбурга обокрали в больнице, и она умерла

30 ноября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Женщина попала с серьезным заболеванием в стационар, где ее еще и обокрали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные обокрали на 150 тысяч рублей пожилую женщину, пока она лежала в больнице. Вскоре после этого пациентка умерла. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «61-летняя пациентка в начале октября попала в больницу №14, там она пролежала 25 дней. В этот период кто-то воспользовался ее мобильным приложением „Сбербанка“ и сделал семь переводов на общую сумму 158 рублей. А спустя месяц, 27 ноября, женщина скончалась», — объяснил собеседник агентства. Сейчас полиция выясняет, кто является хозяином счета в банке «УБРиР», на который тайком были переведены деньги. Из обоих банков запрошены документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ — «Кража в крупном размере». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге неизвестные обокрали на 150 тысяч рублей пожилую женщину, пока она лежала в больнице. Вскоре после этого пациентка умерла. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «61-летняя пациентка в начале октября попала в больницу №14, там она пролежала 25 дней. В этот период кто-то воспользовался ее мобильным приложением „Сбербанка“ и сделал семь переводов на общую сумму 158 рублей. А спустя месяц, 27 ноября, женщина скончалась», — объяснил собеседник агентства. Сейчас полиция выясняет, кто является хозяином счета в банке «УБРиР», на который тайком были переведены деньги. Из обоих банков запрошены документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ — «Кража в крупном размере».