29 ноября 2024

Жительницу Екатеринбурга обокрали в больнице, и она умерла

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, областная больница, больница, больничная койка
Женщина попала с серьезным заболеванием в стационар, где ее еще и обокрали Фото:

В Екатеринбурге неизвестные обокрали на 150 тысяч рублей пожилую женщину, пока она лежала в больнице. Вскоре после этого пациентка умерла. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник.

«61-летняя пациентка в начале октября попала в больницу №14, там она пролежала 25 дней. В этот период кто-то воспользовался ее мобильным приложением „Сбербанка“ и сделал семь переводов на общую сумму 158 рублей. А спустя месяц, 27 ноября, женщина скончалась», — объяснил собеседник агентства.

Сейчас полиция выясняет, кто является хозяином счета в банке «УБРиР», на который тайком были переведены деньги. Из обоих банков запрошены документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ — «Кража в крупном размере».

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В Екатеринбурге неизвестные обокрали на 150 тысяч рублей пожилую женщину, пока она лежала в больнице. Вскоре после этого пациентка умерла. Подробности происшествия URA.RU раскрыл источник. «61-летняя пациентка в начале октября попала в больницу №14, там она пролежала 25 дней. В этот период кто-то воспользовался ее мобильным приложением „Сбербанка“ и сделал семь переводов на общую сумму 158 рублей. А спустя месяц, 27 ноября, женщина скончалась», — объяснил собеседник агентства. Сейчас полиция выясняет, кто является хозяином счета в банке «УБРиР», на который тайком были переведены деньги. Из обоих банков запрошены документы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ — «Кража в крупном размере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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