В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

В Германии установили двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк, но не уточнил их личности.
«Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“», — заявил генпрокурор ФРГ. Его слова передает ТАСС. По его словам, устанавливаются личности и мотивы других участников.
В августе 2024 года генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Немецкие издания проводили расследование и предположили, что к теракту причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Подробнее о подозреваемых — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.