В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

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ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков»
ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

В Германии установили двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк, но не уточнил их личности. 

«Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“», — заявил генпрокурор ФРГ. Его слова передает ТАСС. По его словам, устанавливаются личности и мотивы других участников.

В августе 2024 года генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Немецкие издания проводили расследование и предположили, что к теракту причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Подробнее о подозреваемых — в материале URA.RU.

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В Германии установили двух подозреваемых в подрывах «Северных потоков». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк, но не уточнил их личности.  «Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах „Северных потоков“», — заявил генпрокурор ФРГ. Его слова передает ТАСС. По его словам, устанавливаются личности и мотивы других участников. В августе 2024 года генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Немецкие издания проводили расследование и предположили, что к теракту причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Подробнее о подозреваемых — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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