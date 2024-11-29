В Новоуральске (Свердловская область) из-за ухода сотрудников, недовольных низкой оплатой труда, закрылись почти все отделения «Почты России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«На весь Новоуральск осталось только три работающих почтовых отделения, а в выходные дни работает только одно. На почте настоящий коллапс: чтобы отправить посылку или получить заказное письмо, приходится ждать по два-три часа, а то и более», — передает корреспондент агентства.
Как рассказали сотрудницы одного из почтовых отделений, это происходит из-за массовых увольнений работников, недовольных низкими зарплатами. Только за последнее время закрылись почтовые отделения на улице Ленина, 136, Льва Толстого, 14 и Мичурина, 5. В тех отделениях, которые не закрылись, также не хватает работников, поэтому зачастую открыто только одно окно, вместо положенных трех-четырех.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Почты России». Там подтвердили, что жителей Новоуральска обслуживают три отделения: Мичурина, 29, Комсомольская, 2 и Корнилова, 9б.
«Ориентировочно с 10 декабря мы возобновим работу отделения по Октябрьской, 6б, это отделение будет также обслуживать жителей временно закрытого отделения Юбилейная, 11. Мы продолжаем вести подбор на вакансии операторов, почтальонов и начальников. Для этого в ноябре мы более чем на 30% подняли заработные платы у сотрудников отделений. Для закрытия вакансий „Почта“ тесно сотрудничает с городской администрацией и центром занятости», — сообщили в организации.
В Новоуральске на сегодняшний день проживает около 80 тысяч человек. Город на шестом месте по численности населения в Свердловской области.
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