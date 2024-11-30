Посол в Германии раскрыл, что именно Шольц хотел донести до Путина

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц призывал Россию отказаться от «жестокой логики войны». Об этом заявил посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф.
«Посыл канцлера во время этого разговора заключался в том, что Россия должна перестать следовать жестокой логике войны», — заявил дипломат. Его слова приводит РБК. Он добавил, что федеральное правительство постоянно подчеркивает, что только прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру.
При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом по прекращению огня при определенных условиях. Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ: Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.
Разговор между Путиным и Шольцем по телефону состоялся 15 ноября. Основная тема, которая стояла на повестке — конфликт на Украине и возможности его урегулирования.
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