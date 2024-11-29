Деяние ночных хулиганов попало на камеру
Трое подростков в Кургане во дворах режут шины припаркованных автомобилей. Орудуют они по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил житель города, который прислал видеозапись с камер наблюдения.
«Есть видео с камеры видеонаблюдения, как трое подростков ночью ножом режут колеса у двух авто. Дело в том, что, по словам соседей, это уже не первый случай», — сообщил житель Кургана.
Он пояснил, что происходит это во дворе по улице Тельмана, 16. Возможно, от действий ночных хулиганов пострадали и другие автовладельцы, которые откликнутся, увидев запись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!