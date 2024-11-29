29 ноября 2024

В Кургане трое подростков по ночам режут шины у автомобилей. Видео

В Кургане подростки, которые по ночам режут шины автомобилей, попали на камеру
© Служба новостей «URA.RU»
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Деяние ночных хулиганов попало на камеру
Деяние ночных хулиганов попало на камеру Фото:

Трое подростков в Кургане во дворах режут шины припаркованных автомобилей. Орудуют они по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил житель города, который прислал видеозапись с камер наблюдения.

«Есть видео с камеры видеонаблюдения, как трое подростков ночью ножом режут колеса у двух авто. Дело в том, что, по словам соседей, это уже не первый случай», — сообщил житель Кургана.

Он пояснил, что происходит это во дворе по улице Тельмана, 16. Возможно, от действий ночных хулиганов пострадали и другие автовладельцы, которые откликнутся, увидев запись.

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Трое подростков в Кургане во дворах режут шины припаркованных автомобилей. Орудуют они по ночам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил житель города, который прислал видеозапись с камер наблюдения. «Есть видео с камеры видеонаблюдения, как трое подростков ночью ножом режут колеса у двух авто. Дело в том, что, по словам соседей, это уже не первый случай», — сообщил житель Кургана. Он пояснил, что происходит это во дворе по улице Тельмана, 16. Возможно, от действий ночных хулиганов пострадали и другие автовладельцы, которые откликнутся, увидев запись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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