Конфликт в Сирии снова обострился. Экстремистские группировки начали атаки на правительственные силы в Идлибе и Алеппо. Аналитики предполагают возможное участие украинских командиров в конфликте, что указывает на международные интересы в регионе. Политологи предупреждают, что успех повстанцев может привести к новому вмешательству Турции и обострению конфликта с курдскими группировками. Подробнее в материале URA.RU.
Когда началось обострение ситуации в Сирии
Наступление боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и «Сирийской национальной армии» (запрещенная в России террористическая организация) началось 27 ноября в Идлибе и Алеппо, нарушив соглашение о деэскалации 2020 года. Группировки атаковали с трех направлений и подошли к окраинам Алеппо. В районе Саракиба правительственные войска, поддерживаемые 25-й дивизией, успешно противостояли террористам.
Минобороны сообщило о больших потерях боевиков, однако их активность не утихала. Они атаковали город Анадан, пытаясь окружить Алеппо. На юге боевики захватили несколько населенных пунктов и продвигаются к городу. В ответ сирийская армия при поддержке российских Военно-космических сил (ВКС) начала контратаку, уничтожив более 400 боевиков. 30 ноября радикалы захватили сирийский город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, что привело к полному контролю повстанцев над регионом.
Кто стоит за эскалацией в Сирии
Как отмечают аналитики, среди боевиков, атаковавших Алеппо, замечены украинские командиры. Это открывает возможность для широких спекуляций о том, что конфликт в Сирии мог быть спровоцирован не только местными противоречиями, но и международными интересами.
В Москве уже выразили недовольство происходящими событиями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал действия боевиков как посягательство на суверенитет Сирии. В то же время иранские официальные лица также указали на то, что эти действия могут быть частью американского плана дестабилизации региона.
Какие цели преследует Россия в Сирии
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин подчеркивает, что для Москвы жизненно важно поддержание дружественного сирийского режима. Уход российских войск из региона усложнит отношения с Турцией и вызовет негативную реакцию Ирана. Ожидается, что действия российской армии в Сирии активизируются. Среди боевиков много выходцев из Средней Азии, которые, вернувшись домой, могут попасть в Россию под видом трудовых мигрантов.
Украинский след
Возможность участия Украины в сирийском конфликте подтверждается ее присутствием в республике. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев, сотрудничая с Вашингтоном, обучает террористов из группы «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) новым технологиям производства беспилотников для борьбы с российскими силами в Сирии. Это может отвлечь внимание российского командования и ослабить позиции Москвы на Украине.
Лавров также упомянул о возможном участии украинских разведчиков в событиях в Сирии и о контактах Украины с сирийской оппозицией. Он отметил, что радикальные группы активно используют беспилотники, применяя уроки из текущих конфликтов. Кроме того, подчеркнута активность западной коалиции в Сирии, а сирийская армия сообщила о значительном числе иностранных наемников среди террористов, что наблюдается с начала украинского конфликта.
Какие страны заинтересованы в войне в Сирии
В операции под названием «Сдерживание агрессии» участвует «Сирийская национальная армия» (СНА) и другие группы, предполагаемо поддерживаемые Турцией, хотя официально Анкара это отрицает. Министерство обороны Турции активно наблюдает за ситуацией на севере Сирии. СНА также получает поддержку Соединенных Штатов, однако Вашингтон сейчас занят внутренними делами, в то время как в Турции продолжаются военные операции против курдов, что связано с опасениями о создании независимого курдского образования у границы.
Политолог Керим Хас считает, что успех повстанцев может дать Эрдогану аргументы для нового военного вмешательства против курдов. Кроме этого, Турция заинтересована в расширении своего влияния в провинции Алеппо, особенно в городе, который является важным экономическим узлом Сирии.
Ситуация в стране также довольно напряженная. После недавнего ослабления «Хезболлы» в конфликте с Израилем противостояние может обостриться. Хоть отношения между Турцией и лидером Сирии Башаром Асадом становятся более спокойными, боевики могут воспользоваться моментом для активизации своих действий, что ставит под угрозу процесс нормализации между двумя странами. В случае улучшения отношений вооруженные группы могут оказаться изолированными, что, возможно, вынудит их искать новые направления для действий.
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