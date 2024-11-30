Екатеринбурженка заглянула на сайт знакомств и лишилась двух миллионов

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Девушка общалась с мошенниками пару недель Фото:

Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошеннической схемы, познакомившись с парнем в приложении для знакомств. До того как поняла, что ее обманули, она перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал читатель, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, 31-летняя девушка трудится рентгено-лаборантом в Академическом районе. В октябре она зашла в приложение «VK Знакомства», завязалось общение с неким Павлом. Он предложил девушке поторговать на бирже — через Telegram. Там с пострадавшей связался «технический специалист», и по его указаниям девушка совершила несколько крупных траншей (ради них взяла кредиты).

«Лишь спустя время ей объяснили, что это была обычная разводка. Злоумышленников ищут», — поделился источник.

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Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошеннической схемы, познакомившись с парнем в приложении для знакомств. До того как поняла, что ее обманули, она перевела злоумышленникам 1,8 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал читатель, пожелавший остаться неназванным. По его словам, 31-летняя девушка трудится рентгено-лаборантом в Академическом районе. В октябре она зашла в приложение «VK Знакомства», завязалось общение с неким Павлом. Он предложил девушке поторговать на бирже — через Telegram. Там с пострадавшей связался «технический специалист», и по его указаниям девушка совершила несколько крупных траншей (ради них взяла кредиты). «Лишь спустя время ей объяснили, что это была обычная разводка. Злоумышленников ищут», — поделился источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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