Путин поднял социальную пенсию на 14%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Это увеличит размер выплаты до 15 456 рублей.
«С 1 апреля социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 рублей», — говорится в тексте указа. Также был утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы. В 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027-м — на 4%.
Страховые пенсии с 1 января 2025 года увеличатся на 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2024 года составит 22 376 рублей, а к концу 2025 года — 24 059 рублей.
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Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2025 года на 14,75%. Это увеличит размер выплаты до 15 456 рублей. «С 1 апреля социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 рублей», — говорится в тексте указа. Также был утвержден бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025—2027 годы. В 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027-м — на 4%. Страховые пенсии с 1 января 2025 года увеличатся на 7,3%. Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2024 года составит 22 376 рублей, а к концу 2025 года — 24 059 рублей.