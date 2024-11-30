Уникальный катер из ХМАО берет на вооружение федеральное МЧС

Пожарный катер, разработанный югорскими спасателями и конструкторами, успешно прошел испытания в период речной навигации и теперь по оценке специалистов его ждет большое будущее. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ проявляет интерес к его серийному производству. А российская академия МЧС и сами производители говорят о том, что новинка, вообще, не имеет аналогов в мире. Об уникальной разработке, сделанной в Югре — в материале URA.RU.
«Мы участвовали в „Комплексной безопасности“ (Международный салон средств обеспечения, организованный МЧС России — прим. URA.RU), куда привезли катер, разработанный для Государственной инспекции по маломерным судам. Там мы познакомились с Ильей Денисовым, заместителем министра МЧС. Он обозначил нам потребности, с которыми сегодня сталкивается ведомство», — рассказал заместитель директора компании, которая производит катер, Антон Сидоров.
МЧС был необходим катер, который способен добраться до пожаров на труднодоступных территориях. Сургутская компания взялась за разработку и представила маломерное судно, которое готово выполнить такие задачи. Разработка проводилась совместно с Академией МЧС и югорским МЧС. «Подобного судна на маломерном флоте еще не было. Да, есть огромные морские, речные катера [для тушения пожаров], а мы реализовали это на маломерном флоте», — уточнил Сидоров.
По воде катер может разгоняться до 80 километров в час. Также его габариты позволяют перевозить судно по дорогам общего пользования, а лафетный ствол (устройство для выброса воды — прим. URA.RU) управляется из кабины с помощью джойстиков. Кроме того, к лафетным стволам можно подключить пожарные рукава длиной до двух километров и тушить далеко от берега. «Судно рассматривается как перспективное вооружение для подразделений противопожарной службы автономного округа для защиты удаленных сельских населенных пунктов. Для тушения лесных и ландшафтных пожаров в прибрежной зоне водоемов», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
При наличии таких катеров, сотрудникам МЧС будет проще заниматься тушением лесных и ландшафтных пожаров, не прибегая к помощи авиации. Так что в планах югорских спасателей обеспечить таким судном все подразделения в регионе. Помимо этого, уже поступают заявки на производство таких катеров из Москвы и Московской области, чтобы обезопасить речные электротрамваи. «Водные электрические трамваи питаются, как электромобили, с помощью батарей, которые имеют большую степень нагрева. И если случится возгорание, то на помощь могут прийти наши катера», — рассказал Сидоров.
Первый образец дислоцируется в Сургуте и готов в следующем пожароопасном сезоне защищать труднодоступные территории района. В перспективе такими суднами будут обеспечены все подразделения МЧС Югры.
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