Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами в случае отказа от доллара

30 ноября 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Трамп предупредил страны БРИКС о последствиях отказа от доллара Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Избранный президент США Дональд Трамп предупредил страны БРИКС о введении стопроцентных пошлин и торговых санкций, если они продолжат разработку альтернативы американскому доллару. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. «Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США. В противном случае они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — заявил Трамп. Кроме введения пошлин, Дональд Трамп также предупредил страны БРИКС о возможных ограничениях в торговле с США, если они продолжат отказываться от использования доллара как расчетной валюты. Таким образом озвученные меры могут значительно повлиять на отношения между государствами, затрагивая множество экономических секторов. Как сообщало URA.RU ранее, индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта впервые с 11 июля на фоне президентских выборов в стране. Рост индекса указывает на укрепление доллара по отношению к этим валютам, что может иметь значительные последствия для международных финансовых и торговых операций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил страны БРИКС о введении стопроцентных пошлин и торговых санкций, если они продолжат разработку альтернативы американскому доллару. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. «Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США. В противном случае они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — заявил Трамп. Кроме введения пошлин, Дональд Трамп также предупредил страны БРИКС о возможных ограничениях в торговле с США, если они продолжат отказываться от использования доллара как расчетной валюты. Таким образом озвученные меры могут значительно повлиять на отношения между государствами, затрагивая множество экономических секторов. Как сообщало URA.RU ранее, индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта впервые с 11 июля на фоне президентских выборов в стране. Рост индекса указывает на укрепление доллара по отношению к этим валютам, что может иметь значительные последствия для международных финансовых и торговых операций.