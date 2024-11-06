Доллар показал рекордный рост после победы Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Индекс доллара США превысил 104,8 пункта впервые с 11 июля Фото:

Индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта впервые с 11 июля на фоне президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные платформы Tradingview.

«К 05:54 мск индекс доллара вырос на 1,3%, достигнув отметки 104,801 пункта. До 06:15 мск рост ускорился, и индекс составил уже 104,901 пункта, что на 1,4% выше предыдущего значения», — сообщает площадка.

Индекс доллара США является важным индикатором, отражающим отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Рост индекса указывает на укрепление доллара по отношению к этим валютам, что может иметь значительные последствия для международных финансовых и торговых операций.

Республиканский кандидат Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. По информации телеканала Fox News, он получил поддержку от 277 выборщиков, что позволило ему преодолеть необходимый для победы порог, передает RT. В обращении к своим сторонникам Трамп обещал, что его президентство станет «золотым веком» для страны. Он также подчеркнул, что в качестве главы государства не будет инициировать военные конфликты, а наоборот, стремится их прекратить.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта впервые с 11 июля на фоне президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные платформы Tradingview. «К 05:54 мск индекс доллара вырос на 1,3%, достигнув отметки 104,801 пункта. До 06:15 мск рост ускорился, и индекс составил уже 104,901 пункта, что на 1,4% выше предыдущего значения», — сообщает площадка. Индекс доллара США является важным индикатором, отражающим отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Рост индекса указывает на укрепление доллара по отношению к этим валютам, что может иметь значительные последствия для международных финансовых и торговых операций. Республиканский кандидат Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. По информации телеканала Fox News, он получил поддержку от 277 выборщиков, что позволило ему преодолеть необходимый для победы порог, передает RT. В обращении к своим сторонникам Трамп обещал, что его президентство станет «золотым веком» для страны. Он также подчеркнул, что в качестве главы государства не будет инициировать военные конфликты, а наоборот, стремится их прекратить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...