Силовики нагрянули в московский Contact Club

В Москве силовики сорвали концерт белорусского рэпера CYGO

01 декабря 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

В клуб на северо-западе Москвы пришли силовики с обысками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики провели обыск в клубе на Вишневую улицу в Москве, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Операция была проведена во время выступления белорусского рэпера. «В Contact Club на Вишневой улице пришли силовики с обысками. Следственные мероприятия начались во время выступления белорусского рэпера», — сказал собеседник агентства. Причины и цели обыска пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, речь идет рэпере CYGO, популярном среди молодежи. Ранее стало известно, что на Кондратьевском проспекте в Питере в одном из клубов прошел рейд , направленный на выявление нарушений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. В Калининском районе Санкт-Петербурга отделение следственного комитета Российской Федерации проводит процедурную проверку в связи с инцидентом, когда после посещения концерта в указанном клубе трое несовершеннолетних были госпитализированы. У подростков были зафиксированы симптомы токсического опьянения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики провели обыск в клубе на Вишневую улицу в Москве, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Операция была проведена во время выступления белорусского рэпера. «В Contact Club на Вишневой улице пришли силовики с обысками. Следственные мероприятия начались во время выступления белорусского рэпера», — сказал собеседник агентства. Причины и цели обыска пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, речь идет рэпере CYGO, популярном среди молодежи. Ранее стало известно, что на Кондратьевском проспекте в Питере в одном из клубов прошел рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. В Калининском районе Санкт-Петербурга отделение следственного комитета Российской Федерации проводит процедурную проверку в связи с инцидентом, когда после посещения концерта в указанном клубе трое несовершеннолетних были госпитализированы. У подростков были зафиксированы симптомы токсического опьянения.