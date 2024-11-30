Силовики нагрянули в московский Contact Club

Силовики провели обыск в клубе на Вишневую улицу в Москве, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Операция была проведена во время выступления белорусского рэпера.
«В Contact Club на Вишневой улице пришли силовики с обысками. Следственные мероприятия начались во время выступления белорусского рэпера», — сказал собеседник агентства. Причины и цели обыска пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, речь идет рэпере CYGO, популярном среди молодежи.
Ранее стало известно, что на Кондратьевском проспекте в Питере в одном из клубов прошел рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. В Калининском районе Санкт-Петербурга отделение следственного комитета Российской Федерации проводит процедурную проверку в связи с инцидентом, когда после посещения концерта в указанном клубе трое несовершеннолетних были госпитализированы. У подростков были зафиксированы симптомы токсического опьянения.
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Силовики провели обыск в клубе на Вишневую улицу в Москве, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Операция была проведена во время выступления белорусского рэпера. «В Contact Club на Вишневой улице пришли силовики с обысками. Следственные мероприятия начались во время выступления белорусского рэпера», — сказал собеседник агентства. Причины и цели обыска пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, речь идет рэпере CYGO, популярном среди молодежи. Ранее стало известно, что на Кондратьевском проспекте в Питере в одном из клубов прошел рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. В Калининском районе Санкт-Петербурга отделение следственного комитета Российской Федерации проводит процедурную проверку в связи с инцидентом, когда после посещения концерта в указанном клубе трое несовершеннолетних были госпитализированы. У подростков были зафиксированы симптомы токсического опьянения.