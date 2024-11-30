30 ноября 2024

Силовики нагрянули в московский Contact Club

В Москве силовики сорвали концерт белорусского рэпера CYGO
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
В клуб на северо-западе Москвы пришли силовики с обысками Фото:

Силовики провели обыск в клубе на Вишневую улицу в Москве, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Операция была проведена во время выступления белорусского рэпера.

«В Contact Club на Вишневой улице пришли силовики с обысками. Следственные мероприятия начались во время выступления белорусского рэпера», — сказал собеседник агентства. Причины и цели обыска пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, речь идет рэпере CYGO, популярном среди молодежи.

Ранее стало известно, что на Кондратьевском проспекте в Питере в одном из клубов прошел рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. В Калининском районе Санкт-Петербурга отделение следственного комитета Российской Федерации проводит процедурную проверку в связи с инцидентом, когда после посещения концерта в указанном клубе трое несовершеннолетних были госпитализированы. У подростков были зафиксированы симптомы токсического опьянения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики провели обыск в клубе на Вишневую улицу в Москве, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Операция была проведена во время выступления белорусского рэпера. «В Contact Club на Вишневой улице пришли силовики с обысками. Следственные мероприятия начались во время выступления белорусского рэпера», — сказал собеседник агентства. Причины и цели обыска пока не раскрываются. По данным РЕН ТВ, речь идет рэпере CYGO, популярном среди молодежи. Ранее стало известно, что на Кондратьевском проспекте в Питере в одном из клубов прошел рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. В Калининском районе Санкт-Петербурга отделение следственного комитета Российской Федерации проводит процедурную проверку в связи с инцидентом, когда после посещения концерта в указанном клубе трое несовершеннолетних были госпитализированы. У подростков были зафиксированы симптомы токсического опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...