30 ноября 2024

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Демонстранты начали использовать петарды и фейерверки Фото:

В Тбилиси произошел инцидент с возгоранием здания парламента Грузии в ходе акции протеста. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на месте событий.

«Демонстранты в течение нескольких часов кидали петарды, а также запускали фейерверки в сторону здания парламента. В итоге одна из петард залетела в окно, после чего там начался пожар», — передает корреспондент ТАСС.

Протестующие собрались у здания парламента, чтобы выразить свое недовольство текущим политическим курсом властей. По словам корреспондента, ситуация начала обостряться, когда демонстранты начали использовать петарды и фейерверки.

28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов.

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В Тбилиси произошел инцидент с возгоранием здания парламента Грузии в ходе акции протеста. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на месте событий. «Демонстранты в течение нескольких часов кидали петарды, а также запускали фейерверки в сторону здания парламента. В итоге одна из петард залетела в окно, после чего там начался пожар», — передает корреспондент ТАСС. Протестующие собрались у здания парламента, чтобы выразить свое недовольство текущим политическим курсом властей. По словам корреспондента, ситуация начала обостряться, когда демонстранты начали использовать петарды и фейерверки. 28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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