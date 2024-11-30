Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

01 декабря 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Демонстранты начали использовать петарды и фейерверки Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Тбилиси произошел инцидент с возгоранием здания парламента Грузии в ходе акции протеста. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на месте событий. «Демонстранты в течение нескольких часов кидали петарды, а также запускали фейерверки в сторону здания парламента. В итоге одна из петард залетела в окно, после чего там начался пожар», — передает корреспондент ТАСС. Протестующие собрались у здания парламента, чтобы выразить свое недовольство текущим политическим курсом властей. По словам корреспондента, ситуация начала обостряться, когда демонстранты начали использовать петарды и фейерверки. 28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси произошел инцидент с возгоранием здания парламента Грузии в ходе акции протеста. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на месте событий. «Демонстранты в течение нескольких часов кидали петарды, а также запускали фейерверки в сторону здания парламента. В итоге одна из петард залетела в окно, после чего там начался пожар», — передает корреспондент ТАСС. Протестующие собрались у здания парламента, чтобы выразить свое недовольство текущим политическим курсом властей. По словам корреспондента, ситуация начала обостряться, когда демонстранты начали использовать петарды и фейерверки. 28 ноября в Грузии начались массовые протесты в ответ на заявление властей о прекращении переговоров по вступлению страны в Евросоюз. В ночь на 30 ноября ситуация обострилась, и демонстрации превратились в столкновения между участниками акций и правоохранительными органами. Силовики использовали водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В Тбилиси задержали восемь россиян во время протестов.