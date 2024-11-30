Несколько западных государств затеяли грязную игру на территории Сирии и Украины, организовав поставки оружия. С таким заявлением выступила экс-руководитель МИД Австрии, глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Украина — это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — написала Карин Кнайсль в своем telegram-канале.
Она процитировала источник из своего близкого окружения, который знаком с обстановкой на полях сражений. По мнению инсайдера, сирийские террористические группировки хорошо оснащены. Это «международно поддерживаемые и обученные силы», а не какие-то бородатые мужчины с AK-47, добавил он.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил о способности своей страны победить боевиков с поддержкой союзников и друзей. При этом на стороне террористов выступает большое количество иностранных наемников, пишет «Ридус». О том, какую позицию в разгоревшемся конфликте заняла Россия, и при чем тут Украина — узнаете из публикации URA.RU.
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