30 ноября 2024

Кнайсль обвинила Запад в грязной игре в Сирии и на Украине

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Карин Кнайсль считает что террористы, которых Запад называет «умеренными повстанцами», движутся на юг, где проживают сирийские меньшинства
Карин Кнайсль считает что террористы, которых Запад называет «умеренными повстанцами», движутся на юг, где проживают сирийские меньшинства Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Несколько западных государств затеяли грязную игру на территории Сирии и Украины, организовав поставки оружия. С таким заявлением выступила экс-руководитель МИД Австрии, глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Украина — это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — написала Карин Кнайсль в своем telegram-канале.

Она процитировала источник из своего близкого окружения, который знаком с обстановкой на полях сражений. По мнению инсайдера, сирийские террористические группировки хорошо оснащены. Это «международно поддерживаемые и обученные силы», а не какие-то бородатые мужчины с AK-47, добавил он.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил о способности своей страны победить боевиков с поддержкой союзников и друзей. При этом на стороне террористов выступает большое количество иностранных наемников, пишет «Ридус». О том, какую позицию в разгоревшемся конфликте заняла Россия, и при чем тут Украина — узнаете из публикации URA.RU. 

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Несколько западных государств затеяли грязную игру на территории Сирии и Украины, организовав поставки оружия. С таким заявлением выступила экс-руководитель МИД Австрии, глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. «Украина — это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — написала Карин Кнайсль в своем telegram-канале. Она процитировала источник из своего близкого окружения, который знаком с обстановкой на полях сражений. По мнению инсайдера, сирийские террористические группировки хорошо оснащены. Это «международно поддерживаемые и обученные силы», а не какие-то бородатые мужчины с AK-47, добавил он. Ранее президент Сирии Башар Асад заявил о способности своей страны победить боевиков с поддержкой союзников и друзей. При этом на стороне террористов выступает большое количество иностранных наемников, пишет «Ридус». О том, какую позицию в разгоревшемся конфликте заняла Россия, и при чем тут Украина — узнаете из публикации URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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