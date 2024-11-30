Асад: Сирия способна победить террористов с помощью своих друзей

Президент Сирии Башар Асад заявил о способности своей страны победить террористов с поддержкой союзников и друзей. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера после телефонного разговора Асада с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«Президент Асад подчеркнул во время телефонного разговора, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», — говорится в заявлении канцелярии, опубликованном в официальном telegram-канале.
Со своей стороны, президент ОАЭ выразил поддержку Сирии в ее борьбе с терроризмом. Он подчеркнул важность защиты суверенитета, территориальной целостности и стабильности страны.
Возобновление напряженности в Сирии становится очевидным. В последнее время экстремистские фракции начали наступления на позиции правительственных войск в районах Идлиба и Алеппо. Ранее боевики захватили сирийский город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом регион полностью перешел под контроль повстанцев.
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