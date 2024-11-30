30 ноября 2024

Трамп предложил свекра своей дочери на пост посла США во Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Трамп предложил Чарльзу Кушнера пост американского посла во Франции Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, на пост американского посла во Франции. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X.

«Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну», — написал Трамп в соцсети X.

Чарльз Кушнер является основателем и председателем девелоперской компании Kushner Companies. Он был осужден за ложные налоговые декларации в 2005 году и приговорен к двум годам тюрьмы, однако в 2020 году был помилован самим Трампом.

Как сообщало URA.RU, Дональд Трамп планирует назначить известного американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли. Ранее он назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая была конгрессвумен-демократом. Трамп также выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника.

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, на пост американского посла во Франции. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X. «Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну», — написал Трамп в соцсети X. Чарльз Кушнер является основателем и председателем девелоперской компании Kushner Companies. Он был осужден за ложные налоговые декларации в 2005 году и приговорен к двум годам тюрьмы, однако в 2020 году был помилован самим Трампом. Как сообщало URA.RU, Дональд Трамп планирует назначить известного американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли. Ранее он назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая была конгрессвумен-демократом. Трамп также выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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