Трамп предложил свекра своей дочери на пост посла США во Франции

01 декабря 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Трамп предложил Чарльзу Кушнера пост американского посла во Франции Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, на пост американского посла во Франции. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X. «Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну», — написал Трамп в соцсети X. Чарльз Кушнер является основателем и председателем девелоперской компании Kushner Companies. Он был осужден за ложные налоговые декларации в 2005 году и приговорен к двум годам тюрьмы, однако в 2020 году был помилован самим Трампом. Как сообщало URA.RU, Дональд Трамп планирует назначить известного американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли. Ранее он назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая была конгрессвумен-демократом. Трамп также выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, на пост американского посла во Франции. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X. «Я с радостью выдвигаю Чарльза Кушнера на пост посла США во Франции. Он потрясающий бизнес-лидер, филантроп и мастер по заключению сделок, который будет надежно представлять нашу страну», — написал Трамп в соцсети X. Чарльз Кушнер является основателем и председателем девелоперской компании Kushner Companies. Он был осужден за ложные налоговые декларации в 2005 году и приговорен к двум годам тюрьмы, однако в 2020 году был помилован самим Трампом. Как сообщало URA.RU, Дональд Трамп планирует назначить известного американского инвестора и миллиардера Говарда Латника министром торговли. Ранее он назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая была конгрессвумен-демократом. Трамп также выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника.