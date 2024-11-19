Трамп назвал имя будущего министра торговли США

Трамп выдвинет кандидатуру Латника на пост министра торговли США

20 ноября 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Трамп начал формировать свою команду Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Говарда Латника, известного американского инвестора и миллиардера, министром торговли. Об этом сообщает информационный портал Axios, ссылаясь на источник в переходной команде Трампа. «Первоначально Латник рассматривался как главный кандидат на должность министра финансов. Илон Маск, известный предприниматель, поддерживал его кандидатуру. Однако Трамп отказался от этой идеи из-за активных попыток Латника занять данный пост, что якобы вызвало раздражение у республиканца. В итоге решение было принято выдвинуть его на пост министра торговли», — пишет Axios . Дополнительно сообщается, что выбор Говарда Латника на пост министра торговли может быть связан с его опытом в инвестировании и управлении финансами. Трамп назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая ранее была конгрессвумен-демократом. Он также выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Известно, что Роберт Кеннеди-младший станет министром здравоохранения и социальных служб США, сообщает «Национальная служба новостей». А 27-летнюю Кэролайн Ливитт возьмет на должность пресс-секретаря Белого дома, пишет MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Говарда Латника, известного американского инвестора и миллиардера, министром торговли. Об этом сообщает информационный портал Axios, ссылаясь на источник в переходной команде Трампа. «Первоначально Латник рассматривался как главный кандидат на должность министра финансов. Илон Маск, известный предприниматель, поддерживал его кандидатуру. Однако Трамп отказался от этой идеи из-за активных попыток Латника занять данный пост, что якобы вызвало раздражение у республиканца. В итоге решение было принято выдвинуть его на пост министра торговли», — пишет Axios. Дополнительно сообщается, что выбор Говарда Латника на пост министра торговли может быть связан с его опытом в инвестировании и управлении финансами. Трамп назначил на пост главы разведки Тулси Габбард, которая ранее была конгрессвумен-демократом. Он также выдвинул своих адвокатов, Тодда Бланша и Эмили Боува, на посты заместителя генерального прокурора США и его главного помощника. Известно, что Роберт Кеннеди-младший станет министром здравоохранения и социальных служб США, сообщает «Национальная служба новостей». А 27-летнюю Кэролайн Ливитт возьмет на должность пресс-секретаря Белого дома, пишет MK.RU.