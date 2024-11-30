30 ноября 2024

В аэропорту Кольцово застрял почти на сутки самолет до Ставрополя. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина задержки рейса пока неизвестна (архивное фото)
Причина задержки рейса пока неизвестна (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании Red Wings до Ставрополя более чем на 19 часов. Его перенесли с 30 ноября на 1 декабря, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

«Рейс WZ-1057 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 15:00 и долететь до Cтаврополя в 16:40 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 1 декабря в 10:10 по екатеринбургскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании Red Wings до Ставрополя более чем на 19 часов. Его перенесли с 30 ноября на 1 декабря, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. «Рейс WZ-1057 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 15:00 и долететь до Cтаврополя в 16:40 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 1 декабря в 10:10 по екатеринбургскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...