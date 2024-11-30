Причина задержки рейса пока неизвестна (архивное фото)
В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании Red Wings до Ставрополя более чем на 19 часов. Его перенесли с 30 ноября на 1 декабря, передает онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
«Рейс WZ-1057 судна RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 15:00 и долететь до Cтаврополя в 16:40 по местному времени. Однако рейс задержан», — говорится на сайте Кольцово. Сейчас вылет борта стоит на 1 декабря в 10:10 по екатеринбургскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
Ситуация на момент публикации
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