Немецкий генерал призвал срочно вернуть на Украину всех призывников, скрывающихся за границей

Власти Украины должны снизить возраст мобилизации до 18 лет и обеспечить возвращение призывников, которые в настоящее время проживают в Европе. Об этом заявил немецкий генерал Роланд Картер.
«В любом случае, можно сказать одно: несомненно — и это факт — Украине срочно, срочно нужны солдаты. <...> Одно из возможных решений, конечно, заключается в том, чтобы понизить призывной возраст до 18 лет», — рассказал генерал в эфире YouTube-канала газеты Die Welt. Он добавил, что в Германии насчитывается 200-250 тысяч граждан Украины, находящихся в возрасте призыва. Им необходимо в кратчайшие сроки вернуться на родину.
По словам Картера, в большинстве стран-членов НАТО возраст призыва на военную службу установлен с 18 лет, а в некоторых случаях — с 16 лет. Он также выразил несогласие с идеей размещения войск НАТО на территории Украины и предложил, как альтернативу, организовать возвращение украинских беженцев.
Ранее в интервью телеканалу Sky News президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что украинское военное руководство может рассмотреть возможность отправки молодежи на фронт, однако для этого требуются дополнительные поставки вооружения. Украинский лидер подчеркнул, что пока нецелесообразно снижать призывной возраст, поскольку многие молодые люди на Украине желают присоединиться к боевым действиям, но сталкиваются с нехваткой необходимой экипировки, передает 360.ru.
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