Более 50 тысяч курских беженцев вернулись в свои дома

Свыше 50 тысяч человек из 160 тысяч временно переселенных жителей Курской области вернулись в свои дома. Об этом сообщил член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев.
«Сначала были перемещены порядка 160 тысяч человек <...> . К сегодняшнему дню вернулись более 50 тысяч человек в места проживания, которые или были освобождены, или находятся на примыкающей территории в безопасном удалении», — передает РИА Новости слова Кондратьева.
Сенатор отметил, что жители Курской области в значительном числе переехали в другие регионы страны, преимущественно в Центрально-Черноземный район и Поволжье. По его словам, в Курской области граждане размещаются у родственников, арендуют жилье или пребывают в центрах временного размещения. Он добавил, что для арендующих жилье предусмотрена финансовая поддержка в размере 20 тысяч рублей.
Ранее председатель РКК Павел Савчук заявил, что с начала августа текущего года Российский Красный Крест зарегистрировал более шести тысяч запросов на поиск лиц, пропавших без вести в Курской области. Удалось выяснить местоположение или судьбу 1 253 человек. Работы по поиску оставшихся почти пяти тысяч продолжаются, отметил Савчук.
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