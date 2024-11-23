Судьба почти пяти тысяч жителей Курской области остается неизвестной

С августа текущего года организация «Российский Красный Крест» получила свыше шести тысяч обращений с просьбами о поиске пропавших людей в Курской области. Удалось установить местонахождение или судьбу 1 253 человек, поиск почти пяти тысяч человек продолжается. Об этом сообщает председатель РКК Павел Савчук.
«С первых дней чрезвычайной ситуации в Курской области мы работаем, чтобы поддержать людей, оказавшихся в беде. <...> С августа РКК получил более 6 000 заявок на розыск пропавших, включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1 253 человек. Работа продолжается», — передает РКК в своем telegram-канале слова Савчука.
РКК оказал поддержку 46 гражданам, которые вернулись в Суджанский район с украинской территории. Им были предоставлены гуманитарная помощь, психологическая поддержка и содействие в возобновлении контактов с близкими. В гуманитарной операции РКК сотрудничал с рядом организаций и ведомств, включая Уполномоченного по правам человека в РФ, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел России, а также с правительством Курской области.
Ранее пресс-служба РКК сообщила, что в Курской области удалось обнаружить 1200 человек. Они пропали после того, как ВСУ вторглись в регион, передает RT.
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