Выяснились новые подробности дела экс-замглавы Минтранса, арестованного за мошенничество

Уголовное дело против бывшего заместителя министра транспорта Российской Федерации Алексея Семенова связано с инцидентами, произошедшими в 2012 году. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Дело в отношении Семенова было возбуждено по факту событий в 2012 году», — передает РИА Новости сообщение источника из правоохранительных органов. Там добавили, что в 2012 году, по данным декларации, доход Семенова составил более 2,9 миллиона рублей, а его жены — 4,3 миллиона рублей.
Как сообщает издание, Семенов владел квартирой площадью 136,8 квадратных метров, в то время как его супруга обладала жильем размером 72,6 квадратных метра. Также семья пользовалась квартирой площадью 91,2 квадратных метра. В их автопарке насчитывалось три автомобиля: BMW 730i, Volkswagen Touareg и Renault Logan. Кроме того, у Семенова были в собственности Audi A8 и прицеп. В 2019 году его доход составил более 5,5 миллиона рублей.
Ранее Семенова задержали по делу о мошенничестве на сумму более 200 миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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