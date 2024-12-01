В Словакии задержали украинцев, готовивших теракт на нефтепроводе «Дружба»

МВД Словакии расследует попытку теракта на нефтепроводе «Дружба»

01 декабря 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

В Словакии расследуют подготовку терактов на объектах инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Начато расследование. Отмечается, что правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины. «Мы задержали организованную группу, у которой в машине было несколько дронов, несколько телефонов, несколько сим-карт, а также карта с отмеченной критически важной инфраструктурой Словакии. Речь идет конкретно о нефтепроводе „Дружба“», — заявил Шутай-Эшток. Его слова приводит портал Pravda . Уточняется, что среди лиц, готовящихся к терактам, были как граждане Словакии, так и Украины. По его словам, силами безопасности страны была зафиксирована активность, которая указывала на подготовку террористической атаки. Он уточнил, что информации разведки пока недостаточно для предъявления обвинений задержанным в подготовке к терактам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Начато расследование. Отмечается, что правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины. «Мы задержали организованную группу, у которой в машине было несколько дронов, несколько телефонов, несколько сим-карт, а также карта с отмеченной критически важной инфраструктурой Словакии. Речь идет конкретно о нефтепроводе „Дружба“», — заявил Шутай-Эшток. Его слова приводит портал Pravda. Уточняется, что среди лиц, готовящихся к терактам, были как граждане Словакии, так и Украины. По его словам, силами безопасности страны была зафиксирована активность, которая указывала на подготовку террористической атаки. Он уточнил, что информации разведки пока недостаточно для предъявления обвинений задержанным в подготовке к терактам.