В Словакии задержали украинцев, готовивших теракт на нефтепроводе «Дружба»

МВД Словакии расследует попытку теракта на нефтепроводе «Дружба»
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В Словакии расследуют подготовку терактов на объектах инфраструктуры Фото:

В Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Начато расследование. Отмечается, что правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины.

«Мы задержали организованную группу, у которой в машине было несколько дронов, несколько телефонов, несколько сим-карт, а также карта с отмеченной критически важной инфраструктурой Словакии. Речь идет конкретно о нефтепроводе „Дружба“», — заявил Шутай-Эшток. Его слова приводит портал Pravda. Уточняется, что среди лиц, готовящихся к терактам, были как граждане Словакии, так и Украины.

По его словам, силами безопасности страны была зафиксирована активность, которая указывала на подготовку террористической атаки. Он уточнил, что информации разведки пока недостаточно для предъявления обвинений задержанным в подготовке к терактам.

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В Словакии готовились теракты на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Начато расследование. Отмечается, что правоохранителями было задержано несколько подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди них есть граждане Украины. «Мы задержали организованную группу, у которой в машине было несколько дронов, несколько телефонов, несколько сим-карт, а также карта с отмеченной критически важной инфраструктурой Словакии. Речь идет конкретно о нефтепроводе „Дружба“», — заявил Шутай-Эшток. Его слова приводит портал Pravda. Уточняется, что среди лиц, готовящихся к терактам, были как граждане Словакии, так и Украины. По его словам, силами безопасности страны была зафиксирована активность, которая указывала на подготовку террористической атаки. Он уточнил, что информации разведки пока недостаточно для предъявления обвинений задержанным в подготовке к терактам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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