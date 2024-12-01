Медведев: руководство ЕС поставило в приоритет продление войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал визит нового руководства Евросоюза в Киев. Он заявил, что эта поездка свидетельствует о настрое ЕС продолжать военные действия, а не заботиться о благополучии своих граждан.
«[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобский „глава дипломатии ЕС“ [Кая] Каллас появляется в Киеве в свой первый день. Это показывает, что приоритетом является продление [боевых действий], не обеспечение благополучия ЕС» — заявил Медведев. Об этом он написал на английском языке в своем аккаунте в соцсети X, отмечая первый день работы новых лидеров Евросоюза на их новых постах.
Ранее сообщалось, что с рабочим визитом в Киев прибыли новый глава Евросовета Антониу Кошта, Кая Каллас, заменившая на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос. Детали визита пока не раскрываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.