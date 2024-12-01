Медведев: руководство ЕС поставило в приоритет продление войны

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Медведев отреагировал на поездку новых глав Евросовета и евродипломатии в Киев
Медведев отреагировал на поездку новых глав Евросовета и евродипломатии в Киев Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал визит нового руководства Евросоюза в Киев. Он заявил, что эта поездка свидетельствует о настрое ЕС продолжать военные действия, а не заботиться о благополучии своих граждан.

«[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобский „глава дипломатии ЕС“ [Кая] Каллас появляется в Киеве в свой первый день. Это показывает, что приоритетом является продление [боевых действий], не обеспечение благополучия ЕС» — заявил Медведев. Об этом он написал на английском языке в своем аккаунте в соцсети X, отмечая первый день работы новых лидеров Евросоюза на их новых постах. 

Ранее сообщалось, что с рабочим визитом в Киев прибыли новый глава Евросовета Антониу Кошта, Кая Каллас, заменившая на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос. Детали визита пока не раскрываются.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал визит нового руководства Евросоюза в Киев. Он заявил, что эта поездка свидетельствует о настрое ЕС продолжать военные действия, а не заботиться о благополучии своих граждан. «[Антониу] Кошта, новый глава Европейского совета, и русофобский „глава дипломатии ЕС“ [Кая] Каллас появляется в Киеве в свой первый день. Это показывает, что приоритетом является продление [боевых действий], не обеспечение благополучия ЕС» — заявил Медведев. Об этом он написал на английском языке в своем аккаунте в соцсети X, отмечая первый день работы новых лидеров Евросоюза на их новых постах.  Ранее сообщалось, что с рабочим визитом в Киев прибыли новый глава Евросовета Антониу Кошта, Кая Каллас, заменившая на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля и еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос. Детали визита пока не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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