Главным дипломатом Европы стала ярая противница России: что ждет РФ с приходом Каи Каллас

Европейский парламент утвердил Каю Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза. Ранее она занимала должность премьер-министра Эстонии. По словам председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый состав займется вытеснением российского газа в рынка Европы с целью снижения цен. Что еще ждет Россию с приходом Каи Каллас — в материале URA.RU.
Назначение на пост главы евродипломатии
В Страсбурге 27 ноября прошло голосование по утверждению 27 еврокомиссаров. На пост главы евродипломатии была назначена Кая Каллас. С 2019 года эту должность занимал Жозеп Боррель, бывший министр иностранных дел Испании. Глава дипломатии ЕС отвечает за формирование общей внешней политики и безопасность союза, проводит встречи глав МИД стран-членов и обеспечивает согласованность действий на международной арене. Официально к выполнению своих обязанностей она приступит в декабре.
Кто такая Кая Каласс
Двуличие и лицемерие
Кая Каллас занимала пост главы правительства Эстонии с 2021 года. Многие обвиняли ее в двуличии и лицемерии. Например, будучи премьер-министром, она требовала немедленной поставки тяжелого оружия Украине и заморозки российских активов, несмотря на то, что ее муж, Арво Халлик, имел деловые связи с Россией и контролировал 25% компании Stark Logistics, которая продолжала торговать с РФ. Отмечается, что Каллас унаследовала двуличность от своего отца, Сийма Калласа, бывшего члена КПСС и директора эстонского отделения Сбербанка СССР, который после распада СССР стал сторонником независимости Эстонии и первым главой национального банка.
Будучи премьер-министром, она также в 2022 году выступила за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, заявляя, что посещение Европы — это привилегия, а не неотъемлемое право человека. Под ее руководством Эстония стала одним из крупнейших доноров Украины.
Планы по внешней политике ЕС
Кая Каллас на слушаниях в Европарламенте обозначила ключевые направления внешней политики ЕС, а именно противостояние России и Китаю и поддержка Украины. Она подчеркнула, что победа Украины — приоритет для Евросоюза, поэтому стране нужно предоставлять всю необходимую помощь.
Среди ее ключевых предложений:
- приоритеты ЕС — конфликты в Украине и на Ближнем Востоке;
- борьба с угрозами от России, Китая и Северной Кореи;
- поддержка военной помощи Украине с гарантиями вступления в ЕС;
- увеличение военного потенциала ЕС без создания единой армии;
- контроль за соблюдением санкций против России;
- использование замороженных российских активов для помощи Украине;
- снижение зависимости от Китая;
- ограничение нелегальной миграции;
- расширение ЕС.
Следовательно, радикальные изменения в политическом курсе вряд ли произойдут. Ожидается, что текущие направления политики будут укреплены.
Критическое отношение к России
Кая Каллас первоначально хотела занять пост главы Еврокомиссии, но отказалась. По одной из версий, ее кандидатуру не стали рассматривать из-за ее резкого отношения к России. Некоторые лидеры ЕС опасаются, что она будет слишком сосредоточена на конфликте с Москвой, что может повредить отношениям с остальным миром. Тем не менее спецоперация России на Украине повысила ее международный авторитет. Каллас известна своим жестким курсом в отношении России, включая демонтаж советских памятников в Эстонии и призывы к подготовке к возможному конфликту. Она считает, что Россия рассматривает балтийские страны как уязвимые и может предпринять враждебные действия против них.
Мнение политологов
По мнению политолога Андрея Тихонова, внешняя политика ЕС будет зависеть от курса США, и европейцам предстоят нелегкие времена, как и в эпоху первого президентства Дональда Трампа. Он сомневается, что Кая Каллас сможет восстановить субъектность ЕС, поскольку в Европе нет лидеров такого же масштаба, как у бывшего главы Франции Шарля де Голля. К тому же, Каллас поддерживает позицию «войны до победного конца» с Россией, что вряд ли улучшит антироссийскую риторику.
Политолог Вадим Трухачев считает, что назначение Каллас — это показатель, в том числе гендерный, демонстрирующий, что ключевые посты занимают женщины. Он предсказывает, что вся внешняя политика ЕС будет сосредоточена на противостоянии с Россией, поскольку Каллас не разбирается в других вопросах. Это связано с тем, что решения будут принимать США и Германия. Трухачев добавил, что Каллас, вероятно, будет стремиться закрепить в ЕС принцип «двойного большинства», чтобы радикальные позиции стран Балтии и Восточной Европы блокировали любое сопротивление. Однако он считает, что она менее профессиональна, чем Жозеп Боррель, и может не справиться с поручениями.
Вытеснение российского газа с рынка Европы
Урсула фон дер Ляйен объявила, что новый состав «правительства» ЕС продолжит вытеснение российских энергоресурсов с европейского рынка, чтобы снизить цены на энергию. Она сообщила об этом перед голосованием в Европарламенте, отметив, что еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен будет отвечать за снижение цен для домохозяйств и промышленности, а также за инвестирование в «чистую» энергетику и альтернативные источники СПГ.
Новый состав Еврокомиссии также планирует утвердить «Белую книгу» ЕС по обороне в первые 100 дней работы. За реализацию военно-промышленной стратегии и увеличение оборонных расходов будет отвечать Андрюс Кубилюс, назначенный еврокомиссаром по обороне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.