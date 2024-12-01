Новые главы Евросовета и евродипломатии прибыли в Киев

В Киев с рабочим визитом прибыли новый глава Евросовета Антониу Кошта и Кая Каллас, заменившая на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля. Они прибыли на территорию Украины в первый день своей работы на своих должностях. Об этом Кошта написал в сети X.
«С первого дня нашего мандата мы подтверждаем неизменную поддержку украинского народа. Горжусь тем, что нахожусь в Киеве», — сообщил Кошта. Глава Евросовета уточнил, что его сопровождает еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос и глава евродипломатии Каллас. Детали визита пока не раскрываются.
Ранее лидеры стран ЕС утвердили кандидатов на ключевые посты в евроинституты. На пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности европейский парламент в ходе голосования утвердил кандидатуру Каллас. Ранее женщина занимала должность премьер-министра Эстонии. Новым главой Евросовета стал бывший премьер Португалии Кошта. А Кос стала еврокомиссаром по расширению ЕС.
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